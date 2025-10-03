Szukaj
Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

"Żaden mężczyzna nie kochał mnie tak, jak ty”

2025.10.03

opublikował:

Czy Taylor Swift zdissowała Charli XCX na nowym albumie?

Foto: M. Alas & M. Piggott

Fani Taylor Swift nie mają wątpliwości – nowy utwór „Actually Romantic” z albumu „The Life Of A Showgirl” to odpowiedź na twórczość Charli XCX. Internet zalała fala spekulacji, a sama piosenka szybko stała się jednym z najczęściej omawianych numerów z najnowszej płyty Swift.

„Boring Barbie” i aluzje do Charli XCX

Utwór zaczyna się od mocnych słów, które wielu fanów odczytało jako bezpośrednią aluzję do Charli XCX i jej kręgu. Taylor śpiewa:

„Słyszałam, że nazwałaś mnie ‘Boring Barbie’, gdy odważna jesteś tylko po kokainie / Przybiłaś piątkę z moim ex i cieszyłaś się, że mnie porzucił / Napisałaś piosenkę, w której twierdzisz, że rzygać ci się chce na mój widok”.

Dla wielu odbiorców to jasny sygnał, że Taylor odnosi się do „Sympathy Is A Knife”, w którym Charli XCX śpiewała o lękach, zazdrości i niechęci do spotkania „jej” na backstage’u koncertu swojego chłopaka – George’a Daniela z The 1975.

Charli XCX i „Sympathy Is A Knife”

Charli w swoim utworze z płyty „Brat” odniosła się do niepewności i paranoi związanej z relacjami i opiniami innych. Słowa:

„Nie chcę jej widzieć za kulisami koncertu mojego chłopaka / Trzymam kciuki za ich rozstanie”

fani szybko powiązali z faktem, że Swift spotykała się z Mattym Healym – wokalistą The 1975, a obecnym mężem Charli jest właśnie perkusista tego zespołu, George Daniel.

„Actually Romantic” – ironiczny hołd czy atak?

W refrenie Taylor odwraca negatywne emocje w ironię:

„To właściwie romantyczne / Cały czas, który mi poświęcasz / To naprawdę dzikie, ile wysiłku wkładasz / Żaden mężczyzna nie kochał mnie tak, jak ty”.

Niektórzy fani widzą w tym subtelny atak, inni-– inteligentną zabawę konwencją i pokazanie, że krytyka może być traktowana jak forma obsesyjnej uwagi.

 

Relacje Taylor Swift i Charli XCX wcześniej

W przeszłości obie artystki publicznie się wspierały. Charli XCX krytykowała fanów obrażających Taylor, a Swift chwaliła jej „surrealistyczny i wynalazczy” styl pisania piosenek. Sama Charli w wywiadach podkreślała, że jej kawałek nie dotyczy Taylor, a jej własnych stanów lękowych.

Reakcje na album „The Life Of A Showgirl”

Nowa płyta Taylor Swift zebrała mieszane opinie. Jedni uważają ją za „najlepszy album” w jej karierze, inni określają jako „nudny”. Album promowany jest singlem tytułowym z gościnnym udziałem Sabriny Carpenter, a w utworze „Father Figure” Swift złożyła hołd George’owi Michaelowi, wykorzystując fragment jego kultowej piosenki.

 

