Cleo przekonuje, że „jest w stanie ukryć przed światem męża i dzieci”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Cleo jest obecna na scenie od ponad dekady. Dzięki współpracy z Donatanem i przebojowych solowych krążka (produkowanych naturalnie przez Donatana, choć pod innym pseudonimem) artystka stała się jedną z największych gwiazd polskiego rynku muzycznego. Cleo daje rocznie setki koncertów (nie ma w tym żadnej przesady), jej krążki sprzedają się bardzo dobrze („Hiper/Chimera” z Donem jest diamentowa, „Bastet” i „superNOVA” poczwórnie platynowe.

„Rodzina to mój azyl”

Dzięki swojej dużej aktywności wokalistka jest stale obecna w przestrzeni publicznej. Mimo to o jej życiu prywatnym nie wiemy niczego bądź prawie niczego. W wywiadzie dla ShowNews gwiazda podkreśla, że kładzie duży nacisk na to, by „ukryć” swoich najbliższych przed światem.

– Uważam, że jest to ważne, bo rodzina i moi najbliżsi to jest mój azyl, spokój, a w show-biznesie jest różnie. Czasami są zawirowania i absolutnie nie chciałabym w to mieszać moich rodziców, mojego partnera, brata czy najbliższych – komentuje Cleo. – Chronię moich najbliższych. Wy byście nawet nie wiedzieli, czy ja już urodziłam, mam dwójkę dzieci, męża. Nic byście nie wiedzieli, jestem w stanie to wszystko ukryć – dodaje.