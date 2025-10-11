Szukaj
Charli XCX zdradza szczegóły projektu „The Moment”. Kylie Jenner w obsadzie jej filmu

Fani Charli XCX doczekali się zapowiedzi filmu "The Moment"

2025.10.11

Na tę chwilę fani Charli XCX czekali od miesięcy. W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź filmu „The Moment”, za który odpowiada kultowe studio A24, znane z nietuzinkowych, artystycznych produkcji. Projekt od razu wzbudził ogromne emocje – nie tylko ze względu na fabułę, ale też zaskakującą obsadę.

Film opowie historię młodej artystki pop, która zmaga się z presją sławy, oczekiwaniami branży muzycznej i przygotowaniami do wielkiej trasy koncertowej. Pomysł na film wyszedł bezpośrednio od Charli, a całość powstaje we współpracy z jej długoletnim współpracownikiem Aidanem Zamirim.

Gwiazdorska obsada i Kylie Jenner w nowej roli

Według oficjalnych informacji, w filmie „The Moment” zobaczymy plejadę gwiazd: Kylie Jenner, Alexandra Skarsgårda, Rachel Sennott, Rosannę Arquette, Kate Berlant, Risha Shaha i Jamie’ego Demetriou. Największym zaskoczeniem okazał się właśnie udział Kylie Jenner, o której wcześniej plotkowano w kontekście współpracy z Charli. Teraz wiadomo, że wspólne zdjęcia z planu dotyczyły właśnie tej produkcji.

Internauci nie kryją entuzjazmu – w komentarzach pod zapowiedzią pojawiły się wpisy takie jak:

„Tego się nie spodziewałam!”
„Kopara mi opadła, Kylie w filmie A24?”
„Nie mogę się doczekać premiery!”

„The Moment” – nowy rozdział w karierze Charli XCX

Dla Charli XCX projekt „The Moment” to kolejne artystyczne wyzwanie. Artystka, która w 2024 roku święciła triumfy dzięki albumowi „BRAT”, nie zwalnia tempa. Jej płyta stała się globalnym fenomenem, a trasa koncertowa „SWEAT Tour” z Troyem Sivanem oraz trzy statuetki Grammy tylko potwierdziły jej status ikony nowego popu.

Ostatnio Charli pracowała również nad filmem „Erupcja”, który powstawał częściowo w Warszawie. W produkcji wystąpiła razem z Leną Górą, a fabuła opowiada o dwóch młodych kobietach szukających swojego miejsca w świecie.

Premiera „The Moment” w 2026 roku

Jak ogłosiła Charli XCX wraz ze studiem A24, premiera filmu „The Moment” planowana jest na 2026 rok. Wokalistka ma zagrać główną rolę – wschodzącą gwiazdę muzyki pop, która konfrontuje się z blaskami i cieniami kariery. Całość zapowiada się na połączenie muzycznego dramatu, ironicznej satyry i intymnej historii o autentyczności w świecie show-biznesu.

 

A post shared by Charli (@charli_xcx)

 

