Charli XCX zaprasza fanów na wyjątkowe odsłuchy nowego albumu. Wydarzenia odbędą się w 25 miastach

Premiera albumu już 24 lipca

„Music, Fashion, Film” trafi na rynek 24 lipca. W ramach promocji artystka udostępniła już trzy utwory zapowiadające wydawnictwo – „Wink Wink”, „Rock Music” oraz „SS26”.

Okładka albumu utrzymana jest w czarno-białej stylistyce. Autorem zdjęcia jest Aidan Zamiri, a na fotografii pojawiają się John Cale, Marc Jacobs oraz Martin Scorsese.

Nowy rozdział w twórczości Charli XCX

Po sukcesie albumu „Brat” z 2024 roku Charli XCX zapowiada zmianę artystycznego kierunku. Choć wcześniejsze wypowiedzi wokalistki wywołały spekulacje o rockowym brzmieniu nowego materiału, artystka podkreśliła, że nie nagrywa albumu rockowego.

Nowe wydawnictwo ma być kolejnym etapem jej muzycznej ewolucji i odróżniać się od poprzednich projektów.

Trasa koncertowa i kolejne występy

Oprócz premierowych odsłuchów Charli XCX przygotowuje się również do jesiennej trasy koncertowej po Ameryce Północnej. W sierpniu artystka zadebiutuje także jako jedna z głównych gwiazd festiwalu Reading & Leeds, gdzie wystąpi obok takich wykonawców jak Fontaines D.C., Florence + The Machine, Raye, Dave oraz Chase & Status.

W ostatnich tygodniach wokalistka otwarcie mówiła również o wyzwaniach związanych ze zdrowiem psychicznym oraz presją, jaka towarzyszy funkcjonowaniu w mediach społecznościowych.