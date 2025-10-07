Charli XCX pracuje nad „naprawdę świeżym i innym” albumem. Artystka udostępniła nagrania ze studia

Szukaj
Charli XCX podzieliła się materiałem ze studia, potwierdzając, że pracuje nad nowym albumem, który zapowiada się inaczej niż poprzednie wydawnictwa. Według jej współpracowników, materiał jest „naprawdę świeży i odmienny”, choć sama artystka ostrzega, że zmiana kierunku może sprawić, że album stanie się „flopem”.

Nowy album – koniec ery „Brat”

Po ogromnym sukcesie albumu ‘Brat’, który szybko stał się fenomenem kulturowym, Charli XCX ogłosiła zakończenie ery „Brat”. Wydawnictwo inspirowało nawet kampanię prezydencką Kamali Harris, a jego remix, ‘Brat And It’s Completely Different But Also Still Brat’, zdobył świetne recenzje.

Charli wyjaśniła w wywiadach, że trudno jej było rozstać się z „Brat”, które jest tak bardzo związane z jej tożsamością artystyczną, i teraz przygotowuje się do nowego rozdziału muzycznego:

„Nie można robić tego samego dwa razy, a mój następny album prawdopodobnie będzie flopem, na co jestem gotowa.”

Studio i nowe brzmienia

6 października Charli XCX podzieliła się na X (dawniej Twitter) krótkim pięciosekundowym nagraniem ze studia. Fragment zawierał strunowe partie w stylu ścieżki dźwiękowej horroru, które kończyły się nagłym crescendo.

Producent Finn Keane, który pracował przy ‘Brat’, dodał:

„Jesteśmy teraz naprawdę głęboko w pracy nad albumem i myślę, że będzie naprawdę niesamowity… brzmienie jest teraz naprawdę świeże i inne.”

Wcześniej, w lutym, producenci A.G. Cook, Finn Keane i George Daniel, mąż Charli, zapowiadali, że nadchodzący album będzie „anti-Brat”, całkowicie odmienny od poprzedniego wydawnictwa.

Sukces „Brat” i remixów

Album ‘Brat’ zdobył Album Roku według NME, a recenzenci chwalili artystkę za dojrzałość i kreatywność:

„Charli XCX pokazuje w 2024 roku swoje wzloty, cierpienia i pewność siebie. Każdy remix daje nową energię utworom, zamiast pozostawiać je statycznymi.”

Remix albumu pozwolił jej zakończyć erę ‘Brat’ na własnych warunkach, podkreślając jej talent do reinterpretacji własnej muzyki.

Projekty aktorskie i soundtracki

Poza muzyką, Charli XCX angażuje się w projekty filmowe i telewizyjne. Wśród nich znajdują się: 100 Nights Of Hero – adaptacja komiksu Isabel Greenberg, Sacrifice – komedia przygodowa z Anya Taylor-Joy i Chrisem Evansem, Erupcja – film Pete’a Ohs’a, I Want Your Sex – erotyczny thriller z Olivią Wilde i Cooperem Hoffmanem,-The Moment – nadchodzący film A24 w formie mockumentary o życiu gwiazdy pop. Charli dostarczyła również muzykę do adaptacji „Wuthering Heights” Emerald Fennell.

