Charli XCX pracuje nad „naprawdę świeżym i innym” albumem. Artystka udostępniła nagrania ze studia

Charli XCX podzieliła się materiałem ze studia, potwierdzając, że pracuje nad nowym albumem, który zapowiada się inaczej niż poprzednie wydawnictwa. Według jej współpracowników, materiał jest „naprawdę świeży i odmienny”, choć sama artystka ostrzega, że zmiana kierunku może sprawić, że album stanie się „flopem”.

Nowy album – koniec ery „Brat”

Po ogromnym sukcesie albumu ‘Brat’, który szybko stał się fenomenem kulturowym, Charli XCX ogłosiła zakończenie ery „Brat”. Wydawnictwo inspirowało nawet kampanię prezydencką Kamali Harris, a jego remix, ‘Brat And It’s Completely Different But Also Still Brat’, zdobył świetne recenzje.

Charli wyjaśniła w wywiadach, że trudno jej było rozstać się z „Brat”, które jest tak bardzo związane z jej tożsamością artystyczną, i teraz przygotowuje się do nowego rozdziału muzycznego:

„Nie można robić tego samego dwa razy, a mój następny album prawdopodobnie będzie flopem, na co jestem gotowa.”

Studio i nowe brzmienia

6 października Charli XCX podzieliła się na X (dawniej Twitter) krótkim pięciosekundowym nagraniem ze studia. Fragment zawierał strunowe partie w stylu ścieżki dźwiękowej horroru, które kończyły się nagłym crescendo.

Producent Finn Keane, który pracował przy ‘Brat’, dodał:

„Jesteśmy teraz naprawdę głęboko w pracy nad albumem i myślę, że będzie naprawdę niesamowity… brzmienie jest teraz naprawdę świeże i inne.”

Wcześniej, w lutym, producenci A.G. Cook, Finn Keane i George Daniel, mąż Charli, zapowiadali, że nadchodzący album będzie „anti-Brat”, całkowicie odmienny od poprzedniego wydawnictwa.