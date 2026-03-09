CGM

Charli XCX myśli o porzuceniu muzyki. Czym zamierza zająć się gwiazda?

Charli XCX zaskoczyła fanów podczas wywiadu w sieci

2026.03.09

opublikował:

Charli XCX myśli o porzuceniu muzyki. Czym zamierza zająć się gwiazda?

Brytyjska gwiazda Charli XCX zaskoczyła fanów podczas wywiadu w programie internetowym „Feeding Starving Celebrities” prowadzonym przez Quenlin Blackwell. Artystka przyznała, że coraz poważniej myśli o zakończeniu kariery muzycznej i poświęceniu się aktorstwu.

„Tak, żartujesz? Chcę rzucić muzykę i zająć się aktorstwem” – powiedziała Charli XCX.

Prowadząca przypomniała jej ogromny sukces albumu „Brat” z 2024 roku, który przyniósł wokalistce nagrodę Grammy w kategorii najlepszego albumu dance/elektronicznego. Artystka odpowiedziała z dystansem:

„Co jeszcze można zrobić?”

Film „The Moment” i kulisy sławy

Jednym z pierwszych większych projektów aktorskich Charli jest mockument „The Moment”, opowiadający fikcyjną wersję artystki mierzącej się z presją branży muzycznej i przygotowaniami do trasy po sukcesie albumu „Brat”. W obsadzie znaleźli się m.in. Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Kate Berlant, Alexander Skarsgård oraz Kylie Jenner w roli epizodycznej.

Podczas premiery Charli żartowała z własnego wizerunku ekranowego:

„Chciałabym myśleć, że nie jestem aż takim koszmarem jak Charli z filmu, ale moi prawdziwi menedżerowie są na widowni i pewnie znają prawdziwą odpowiedź.”

Artystka podkreśliła, że film jest fikcją, a nie dokumentem z trasy koncertowej:

„To nie jest film koncertowy ani dokument z trasy. To fikcja, ale moim zdaniem najbardziej realistyczny obraz przemysłu muzycznego, jaki widziałam.”

Nietypowy pomysł na horror

Charli XCX zapowiedziała też własny projekt filmowy – horror inspirowany serią „Final Destination” z udziałem współczesnych „it-girls”.

„To byłby taki ostateczny film w stylu 'Final Destination’ z it-girls. Wszyscy biegamy, wyglądamy świetnie, a jednocześnie ginie się w najbardziej szalony sposób.”

Wśród potencjalnej obsady wymieniła m.in. Rachel Sennott, Alex Consani, Gabbriette, Romy Mars, Quenlin Blackwell oraz samą siebie. Bohaterki mogłyby ginąć np. podczas pokazów mody lub na rave’ach.

Coraz więcej projektów filmowych

Charli XCX angażuje się już teraz w liczne projekty filmowe. W najbliższym czasie zobaczymy ją w dramacie „I Want Your Sex” w reżyserii Gregga Arakiego u boku Olivii Wilde i Coopera Hoffmana, a także w horrorze „Faces of Death”.

Równocześnie artystka nie rezygnuje całkowicie z muzyki. Przygotowuje ścieżki dźwiękowe m.in. do nowej adaptacji „Wichrowych Wzgórz” z Margot Robbie i Jacobem Elordim oraz filmu „Mother Mary”, w którym Anne Hathaway wciela się w gwiazdę popu.

Tagi


Popularne newsy

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”
NEWS

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami” wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie”

Alicja Szemplińska zmiotła konkurencję! Znamy szczegółowe wyniki głosowania polskich eliminacji do Eurowizji
NEWS

Alicja Szemplińska zmiotła konkurencję! Znamy szczegółowe wyniki głosowania polskich eliminacji do Eurowizji

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”
NEWS

Doda i reżyser jej koncertów kłócą się na TikToku: „Edyta zrobiła lepszy dokument i przełknij to”

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”
NEWS

Bedoes po śmierci Koniego: „Na jego mixtape uczyłem się czym są rymy jako małolat”

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek
NEWS

United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe
NEWS

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe

Wiemy kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji
NEWS

Wiemy kto będzie reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji

Polecane

CGM
Strzały w kierunku domu Rihanny. Jedna z kul przebiła ścianę

Strzały w kierunku domu Rihanny. Jedna z kul przebiła ścianę

Siedem strzałów w kierunku posesji

5 godzin temu

CGM
„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul zatańczył do swojego nowego numeru w Tańcu z gwiazdami

„Jestem w totalnym szoku, chcę ci dotrzymać kroku”. Saul z ...

Kamil Nożyński napisał kawałek dla swojej tanecznej partnerki

6 godzin temu

CGM
Alicja Szemplińska zmieni swój występ z preselekcji. „Będzie wyglądał zupełnie inaczej”

Alicja Szemplińska zmieni swój występ z preselekcji. „Będzie wyglądał ...

Alicja pojedzie do Austrii z utworem „Pray”

6 godzin temu

CGM
Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest dziewczyną Kuqe

Bedoes wita w rodzinie 2115 jedną z Modelek. Okazuje się, że Ula jest ...

„Witamy w rodzinie”

6 godzin temu

CGM
Alicja Szemplińska o udziale Izraela w Eurowizji. „Wiemy, kto powinien się wstydzić”

Alicja Szemplińska o udziale Izraela w Eurowizji. „Wiemy, kto powinien ...

„Jestem przeciwna wojnie”

19 godzin temu

1 na 1
Margaret: „Był taki moment, że wyszłam na scenę i czułam, że mnie na niej nie ma. To był moment zwrotny w mojej karierze”

Margaret: „Był taki moment, że wyszłam na scenę i czułam, że mni ...

Margaret gościem podcastu 1 NA 1 Artura Rawicza

20 godzin temu