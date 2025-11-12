Charli XCX i John Cale z The Velvet Underground łączą siły w „eleganckim i brutalnym” singlu „House”

Utwór powstał na potrzeby filmowej adaptacji „Wichrowych Wzgórz” w reżyserii Emerald Fennell, która trafi do kin w lutym 2026 roku
Charli XCX z nowym singlem „House”
Charli XCX właśnie zaprezentowała nowy singiel „House”, nagrany wspólnie z Johnem Cale’em, legendarnym współzałożycielem The Velvet Underground.
Utwór jest pierwszym zwiastunem albumu, który artystka stworzyła na potrzeby nowej adaptacji klasycznej powieści Emily Brontë – „Wuthering Heights” (Wichrowe Wzgórza), w reżyserii Emerald Fennell.
Singiel przenosi Charli w zupełnie nowy muzyczny wymiar – pełen gotyckiego i industrialnego brzmienia, z mrocznym spoken word w wykonaniu Cale’a.
„Jestem więźniem – mam żyć wiecznie”
„Czy żyję w innym świecie? W świecie, który sam stworzyłem – i po co?”
– mówi Cale w swojej części utworu. W finale on i Charli wspólnie śpiewają:
„Myślę, że umrę w tym domu”
na tle dramatycznych gitar, po czym Cale kończy monologiem:
„W każdym pokoju słyszę ciszę.”
Mroczny, filmowy teledysk
W teledysku do „House”, wyreżyserowanym przez Mitcha Ryana, pojawiają się zarówno Charli, jak i John Cale. Wideo utrzymane jest w mrocznym, gotyckim klimacie – artystka pojawia się w otoczeniu cieni i tajemniczych postaci, w jednej ze scen wylewa na siebie gorący wosk ze świecy.
„Eleganckie i brutalne” – inspiracja Johna Cale’a
Charli ujawniła, że pomysł na współpracę z Cale’em zrodził się po rozmowie z Emerald Fennell w zeszłe święta, gdy reżyserka zaproponowała jej napisanie piosenki do „Wichrowych Wzgórz”.
„Przeczytałam scenariusz i natychmiast poczułam inspirację. Wraz z moim stałym współpracownikiem Finnem Keane’em zaczęliśmy tworzyć nie jedną, ale kilka piosenek, które pasowały do świata, jaki kreowała Emerald” – powiedziała Charli.
Artystka dodała, że przy pracy nad muzyką przypomniała sobie słowa Cale’a z dokumentu o The Velvet Underground, gdzie mówił, że każdy utwór zespołu musi być „elegancki i brutalny”.
„To zdanie ciągle wracało mi do głowy. Uznałam, że muszę się z nim skontaktować. Porozmawialiśmy przez telefon i… ten głos! Tak elegancki, tak brutalny. To było niezwykłe doświadczenie.”
Nowy etap po sukcesie „Brat”
Po sukcesie albumu „Brat” z 2024 roku, Charli XCX zdradziła w rozmowie z Gwyneth Paltrow w podcaście Goop, że obecnie eksperymentuje z brzmieniami smyczkowymi i szuka nowych kierunków artystycznych.
Charli od dawna przyznaje się do fascynacji The Velvet Underground – w 2023 roku nazwała ich debiutancki album „The Velvet Underground & Nico” (1967) „szczytem sztuki wysokiej”, a wcześniej zapowiadała, że chciałaby nagrać „album w stylu Lou Reeda” razem z Clairo.
Film „Wuthering Heights” i nowe projekty Charli
Film „Wuthering Heights” zadebiutuje w Wielkiej Brytanii 11 lutego 2026 roku, a w Stanach Zjednoczonych dwa dni później. W głównych rolach zobaczymy Margot Robbie jako Catherine Earnshaw oraz Jacoba Elordiego jako Heathcliffa.
Na początku przyszłego roku Charli pojawi się także w filmie „The Moment” – dramacie opartym na jej własnym pomyśle, w reżyserii Aidana Zamiriego. Będzie to pierwsza produkcja jej firmy filmowej studio365.