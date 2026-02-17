Charli xcx i jej „Wichrowe wzgórza”

Foto: Paul Kooiker

Charli XCX prezentuje album „Wuthering Heights” inspirowany filmem „Wichrowe Wzgórza”

Charli XCX zaprezentowała swój najnowszy album „Wuthering Heights”, stworzony na potrzeby ekranizacji klasycznej powieści Wichrowe Wzgórza w reżyserii Emerald Fennel. Album łączy muzykę alternatywną i pop, oferując unikalną interpretację historii Cathy i Heathcliffa, która przechodzi od romantyzmu do mrocznej obsesji.

Historia miłości Cathy i Heathcliffa w muzyce Charli XCX

Nowy album Charli XCX opowiada o zakazanej namiętności między bohaterami, ukazując ewolucję ich związku od fascynującej miłości po destrukcyjne emocje. Film Wichrowe Wzgórza wprowadza widza w epicką sagę o pożądaniu i obsesji, a w rolach głównych występują Margot Robbie i Jacob Elordi. Dzięki temu projekt łączy literacki klasyk z nowoczesną muzyką pop i alternatywną.

Inne projekty filmowe Charli XCX w 2026 roku

Artystka współprodukowała film „The Moment” , który powstał na podstawie jej własnego pomysłu. Reżyserią zajął się Aidan Zamiri. Produkcja miała premierę na prestiżowym festiwalu Sundance Film Festival i została doceniona za mroczno-zabawny portret współczesnego gwiazdorstwa.

Charli XCX zagra również w remake’u kultowego horroru „Faces of Death” w reżyserii Daniel Goldhaber oraz w erotycznym thrillerze „I Want Your Sex” Greg Araki.

Dodatkowo weźmie udział w niezależnym dramacie „The Gallerist” Cathy Yan, fantasy „100 Nights of Hero” Julia Jackman i intymnym dramacie „Erupcja” Pete Ohs.

Charli XCX – muzyka alternatywna, pop i film

Album „Wuthering Heights” udowadnia, że Charli XCX łączy kreatywność w muzyce z oryginalnym podejściem do filmu. Inspiracje klasyką literacką, eksperymenty językowe i współpraca z uznanymi reżyserami sprawiają, że jej najnowszy projekt wyróżnia się na tle współczesnej sceny pop.