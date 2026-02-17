CGM

Charli xcx i jej „Wichrowe wzgórza”

Charli XCX zaprezentowała swój najnowszy album „Wuthering Heights”

2026.02.17

opublikował:

Charli xcx i jej „Wichrowe wzgórza”

Foto: Paul Kooiker

Charli XCX prezentuje album „Wuthering Heights” inspirowany filmem „Wichrowe Wzgórza”

Charli XCX zaprezentowała swój najnowszy album „Wuthering Heights”, stworzony na potrzeby ekranizacji klasycznej powieści Wichrowe Wzgórza w reżyserii Emerald Fennel. Album łączy muzykę alternatywną i pop, oferując unikalną interpretację historii Cathy i Heathcliffa, która przechodzi od romantyzmu do mrocznej obsesji.

Historia miłości Cathy i Heathcliffa w muzyce Charli XCX

Nowy album Charli XCX opowiada o zakazanej namiętności między bohaterami, ukazując ewolucję ich związku od fascynującej miłości po destrukcyjne emocje. Film Wichrowe Wzgórza wprowadza widza w epicką sagę o pożądaniu i obsesji, a w rolach głównych występują Margot Robbie i Jacob Elordi. Dzięki temu projekt łączy literacki klasyk z nowoczesną muzyką pop i alternatywną.

Inne projekty filmowe Charli XCX w 2026 roku

  • Artystka współprodukowała film „The Moment”, który powstał na podstawie jej własnego pomysłu. Reżyserią zajął się Aidan Zamiri. Produkcja miała premierę na prestiżowym festiwalu Sundance Film Festival i została doceniona za mroczno-zabawny portret współczesnego gwiazdorstwa.

  • Charli XCX zagra również w remake’u kultowego horroru „Faces of Death” w reżyserii Daniel Goldhaber oraz w erotycznym thrillerze „I Want Your Sex” Greg Araki.

  • Dodatkowo weźmie udział w niezależnym dramacie „The Gallerist” Cathy Yan, fantasy „100 Nights of Hero” Julia Jackman i intymnym dramacie „Erupcja” Pete Ohs.

Charli XCX – muzyka alternatywna, pop i film

Album „Wuthering Heights” udowadnia, że Charli XCX łączy kreatywność w muzyce z oryginalnym podejściem do filmu. Inspiracje klasyką literacką, eksperymenty językowe i współpraca z uznanymi reżyserami sprawiają, że jej najnowszy projekt wyróżnia się na tle współczesnej sceny pop.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma
NEWS

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu
NEWS

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu
NEWS

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”
NEWS

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata
NEWS

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”
NEWS

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”
NEWS

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Polecane

CGM
DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i preorder „Ładuj działa Mixtape”

DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i p ...

Klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

2 godziny temu

CGM
Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas A ...

"Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze"

2 godziny temu

CGM
Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami ...

Dominacja w streamingu

4 godziny temu

CGM
Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się kolejnej nieruchomości

Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się ...

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Ye

6 godzin temu

CGM
Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Rok 2025 był dla ZAiKS-u czasem historycznych wyników finansowych

7 godzin temu

CGM
Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „ ...

Teledysk na zamarzniętym Morzu Bałtyckim

7 godzin temu