Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The Moment

Charli XCX ujawniła, że pragnie, aby rozdział związany z jej albumem Brat „zakończył się” w momencie premiery nadchodzącego filmu The Moment. Film, który w Wielkiej Brytanii wejdzie do kin 20 lutego, jest mockumentary przedstawiającym fikcyjną wersję wokalistki przygotowującą się do rekordowej trasy Brat. Reżyserem jest Aidan Zamiri, a produkcja łączy materiały z prawdziwego touru z fikcyjnymi scenami zza kulis.

Artystka szuka nowej inspiracji

Podczas konferencji prasowej na Sundance Film Festival, gdzie film miał premierę 23 stycznia, Charli XCX powiedziała:

„W tej chwili, tak jak moja postać w filmie, naprawdę chcę, aby era Brat się zakończyła.”

Dodała, że jako artystka pragnie wyzwań i zmiany środowiska twórczego, które pozwolą jej eksperymentować z różnymi projektami filmowymi i muzycznymi:

„Chcę pracować z niesamowitymi reżyserami jak Aidan [Zamiri], Gregg Araki, Cathy Yan, z którymi mogę przeżywać zupełnie inne życia.”

Różnica między filmową a rzeczywistą Charli

Charli XCX zaznaczyła, że choć jej postać w filmie jest inspirowana prawdziwą artystką, ona sama nie jest aż tak „trudna” jak bohaterka:

„Czasami daję swoim menedżerom trochę popalić, ale myślę, że te momenty spiralne, które widzicie w filmie, były też w moim życiu. Jako artystka jestem dość zmienną osobowością… ale też miłą, prawda?”

Wokalistka podkreśliła, że od 16. roku życia doświadczała wielu etapów w branży muzycznej – od poczucia bycia na szczycie po momenty kompletnego wyczerpania – i wszystkie te doświadczenia wykorzystała przy tworzeniu filmu.

„Anti-Brat” – nowe brzmienie nadchodzącego albumu

Charli XCX pracuje już nad kolejnym albumem, który według niej będzie całkowicie odmienny do stylistyki Brat. Jej producenci, w tym mąż George Daniel, A.G. Cook i Finn Keane, mówią o materiale jako „anti-Brat”.

„Nie można robić tego samego dwa razy, a mój następny album prawdopodobnie będzie porażką, co szczerze mówiąc, mnie nie zniechęca” – zapowiadała artystka.

Nowe utwory mają zawierać dużo eksperymentów ze smyczkami, a Charli ostatnio przyznała, że czuje się obecnie bardziej zainspirowana filmem niż muzyką, po wyczerpującej pracy nad Brat.

Filmowe i muzyczne plany Charli XCX

Poza premierą The Moment, Charli weźmie udział w komedii-dramacie 100 Nights Of Hero oraz napisała nowe utwory do adaptacji Wuthering Heights w reżyserii Emerald Fennell, w której zagrają Margot Robbie i Jacob Elordi. Niedawno ukazał się też jej nowy, mroczny singiel „Wall Of Sound” pochodzący z filmu.