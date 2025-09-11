Cardi B planuje kolejne dzieci. „Im więcej dzieci masz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że trafisz do domu opieki”

Cardi B ponownie rozpaliła plotki o ciąży. Podczas wizyty w programie „The Jennifer Hudson Show” raperka wyznała, że zdecydowanie planuje mieć więcej dzieci. Artystka, która wychowuje już trójkę pociech – Kulture (7), Wave (4) i Blossom (1) – przyznała, że duża rodzina to część jej planu na przyszłość.

„Jedno z dzieci się mną zaopiekuje”

Podczas rozmowy gwiazda żartowała, że przy takiej liczbie dzieci w domu bywa tłoczno. Jednocześnie dodała, że patrzy na to długofalowo:

„Im więcej dzieci masz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że trafisz do domu opieki. Jedno z nich na pewno się mną zaopiekuje.”

Choć wypowiedź była żartobliwa, wielu fanów odczytało ją jako kolejne potwierdzenie, że Cardi B może być w czwartej ciąży.

Ciążowe plotki wokół Cardi B

Spekulacje rozpoczęły się, gdy gwiazda została zauważona z wyraźnym brzuszkiem podczas wizyty w sądzie w Alhambrze w Kalifornii, gdzie toczyła się jej sprawa przeciwko byłemu ochroniarzowi. Sama Cardi B nie potwierdziła jeszcze oficjalnie, czy spodziewa się dziecka.

Offset czy Stefon Diggs?

Media szybko podchwyciły temat potencjalnego ojcostwa. Cardi B od pewnego czasu spotyka się z zawodnikiem NFL Stefonem Diggsem, jednak w sieci krążyły też plotki, że ojcem mógłby być jej były partner Offset. Raper zdementował jednak te doniesienia.