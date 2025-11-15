Cardi B urodziła czwarte dziecko. Raperka powitała na świecie syna Stefona Diggsa

Cardi B powitała na świecie swoje czwarte dziecko – chłopca, którego ojcem jest gwiazdor NFL Stefon Diggs. Informację potwierdzili bliscy artystki.

Syn Cardi B i Stefona Diggsa przyszedł na świat w zeszłym tygodniu

Według źródeł z otoczenia gwiazdy poród odbył się w zeszłym tygodniu. Stefon Diggs, zawodnik New England Patriots, towarzyszył partnerce w tym wyjątkowym momencie.

Emocjonalne wyznanie Cardi B

W swoim wpisie na social medich raperka podkreśliła, że w jej życiu rozpoczął się nowy rozdział:

„Moje życie zawsze było połączeniem różnych rozdziałów i różnych pór roku. Ostatni rozdział był początkiem nowego sezonu. Zaczynanie od nowa nigdy nie jest łatwe, ale było warto! Przyniosłam światu nową muzykę i nowy album! Nowe dziecko w moim świecie i kolejny powód, by być najlepszą wersją siebie, kolejny powód, by kochać mnie bardziej niż cokolwiek innego i kogokolwiek innego, abym mogła nadal dawać moim dzieciom miłość i życie, na jakie zasługują”.

Głośny debiut na stadionie Patriots

Niedawno Cardi B pojawiła się pierwszy raz w tym sezonie na meczu New England Patriots, siedząc obok właściciela drużyny Roberta Krafta. Wtedy też kibicowała Diggsowi, co wywołało spore poruszenie w mediach i internecie.

Nowy związek Cardi po rozstaniu z Offsetem

Cardi B i Stefon Diggs zaczęli spotykać się po jej rozstaniu z Offsetem, z którym była przez siedem burzliwych lat. We wrześniu Cardi potwierdziła, że spodziewają się dziecka. Diggs w jednym z wywiadów przypadkowo zdradził, że liczy na syna – i jego życzenie właśnie się spełniło.

Rodzina Cardi B i Stefona Diggsa

Stefon Diggs ma córkę Novę z poprzedniego związku. Cardi ma troje dzieci ze swoim byłym partnerem Offsetem: córki Kulture i Blossom oraz syna Wave’a. Teraz do rodziny dołączył ich wspólny syn.