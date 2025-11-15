CGM

Cardi B urodziła czwarte dziecko. Raperka powitała na świecie syna Stefona Diggsa

Cardi B i Stefon Diggs zostali rodzicami

2025.11.15

opublikował:

Cardi B urodziła czwarte dziecko. Raperka powitała na świecie syna Stefona Diggsa

Cardi B powitała na świecie swoje czwarte dziecko – chłopca, którego ojcem jest gwiazdor NFL Stefon Diggs. Informację potwierdzili bliscy artystki.

Syn Cardi B i Stefona Diggsa przyszedł na świat w zeszłym tygodniu

Według źródeł z otoczenia gwiazdy poród odbył się w zeszłym tygodniu. Stefon Diggs, zawodnik New England Patriots, towarzyszył partnerce w tym wyjątkowym momencie.

Emocjonalne wyznanie Cardi B

W swoim wpisie na social medich raperka podkreśliła, że w jej życiu rozpoczął się nowy rozdział:

„Moje życie zawsze było połączeniem różnych rozdziałów i różnych pór roku. Ostatni rozdział był początkiem nowego sezonu. Zaczynanie od nowa nigdy nie jest łatwe, ale było warto! Przyniosłam światu nową muzykę i nowy album! Nowe dziecko w moim świecie i kolejny powód, by być najlepszą wersją siebie, kolejny powód, by kochać mnie bardziej niż cokolwiek innego i kogokolwiek innego, abym mogła nadal dawać moim dzieciom miłość i życie, na jakie zasługują”.

Głośny debiut na stadionie Patriots

Niedawno Cardi B pojawiła się pierwszy raz w tym sezonie na meczu New England Patriots, siedząc obok właściciela drużyny Roberta Krafta. Wtedy też kibicowała Diggsowi, co wywołało spore poruszenie w mediach i internecie.

Nowy związek Cardi po rozstaniu z Offsetem

Cardi B i Stefon Diggs zaczęli spotykać się po jej rozstaniu z Offsetem, z którym była przez siedem burzliwych lat. We wrześniu Cardi potwierdziła, że spodziewają się dziecka. Diggs w jednym z wywiadów przypadkowo zdradził, że liczy na syna – i jego życzenie właśnie się spełniło.

Rodzina Cardi B i Stefona Diggsa

Stefon Diggs ma córkę Novę z poprzedniego związku. Cardi ma troje dzieci ze swoim byłym partnerem Offsetem: córki Kulture i Blossom oraz syna Wave’a. Teraz do rodziny dołączył ich wspólny syn.

Tagi


Popularne newsy

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało
NEWS

Chłopak Young Leosi zwrócił się do Fagaty. Kacper nie wstydzi się, że szybko kończył, ale byłoby mu wstyd gdyby sprzedawał swoje ciało

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.
NEWS

Kara włącza się w beef Fagaty i Leosi: „Nie mam nic do ciebie, nagrałam ci film na TikToka, ale od hip-hopu to się trzymaj cztery chu*e z boku”.

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”
NEWS

Fagata opowiada Young Leosi: „W głowie masz czarne kut**y i to wcale mnie nie dziwi, jak seks trwa 10 sekund no to ciężko być szczęśliwym”

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…
NEWS

Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”
NEWS

Drugi diss Fagaty na Young Leosię słowo po słowie: „Śpiewa do trzynastolatek z mami pod sceną, a wcześniej dawała du*y polskim raperom”

Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”
NEWS

Billie Elish nazywa Elona Muska „żałosną, jeb**ą, tchórzliwą pi*do-kur*ą”

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”
NEWS

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Polecane

CGM
Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny jest już na Spotify

Young Leosia zapowiada drugą rundę beefu z Fagatą. Jej diss dostępny j ...

Szefowa Baila Ella odpowie na drugą zaczekę Fagaty

48 minut temu

CGM
Z.B.U.K.U: „Emo-laski robią viral rap” – „Scena zdycha”

Z.B.U.K.U: „Emo-laski robią viral rap” – „Scena zdycha”

"Grzechy" zapowiadają nowe wydawnictwo rapera

1 godzinę temu

CGM
Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zrozum, jesteś arcychuj**ą raperką”

Diss Kary na Fagatę i Young Leosię słowo po słowie: „Leosia, zro ...

Kara podkreśla autentyczność swojego stylu

2 godziny temu

CGM
Akon został aresztowany przez policję. Jak się okazało – bezprawnie

Akon został aresztowany przez policję. Jak się okazało – bezpraw ...

Akon aresztowany w DeKalb County

2 godziny temu

CGM
Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na aukcję. „Zawsze ci kibicuję”

Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na auk ...

Unikatowa pamiątka po Liamie wystawiona na sprzedaż

2 godziny temu

CGM
Meghan Trainor schudła prawie 30 kilogramów i jest za to hejtowana: „Czuję się świetnie, a ludzie mnie atakują”

Meghan Trainor schudła prawie 30 kilogramów i jest za to hejtowana: &# ...

Spektakularna metamorfoza piosenkarki

2 godziny temu