Cardi B szczerze o ciągłym wplątywaniu się w dramy: „To mnie wyczerpuje”

Raperka przyznaje, że konflikty odbijają się na jej energii

2025.11.11

Cardi B otwarcie mówi o tym, że często znajduje się w centrum konfliktów i dramatów. Artystka wielokrotnie starła się w sporach z innymi muzykami, takimi jak Nicki Minaj czy Azealia Banks, a także ze swoim byłym mężem Offsetem w mediach społecznościowych.

W rozmowie z Paper Magazine Cardi przyznała, że ciągłe angażowanie się w konflikty wyczerpuje ją:

„To mnie wyczerpuje. Są dramy, których się spodziewałam, bo jeśli rzucam strzały w kierunku innych, spodziewam się, że pojawi się reakcja z ich strony.”

„Nie mogę być zaskoczona”

Raperka podkreśla, że nie jest zaskoczona reakcjami, gdy sama zaczyna konflikt:

„Nie będę udawać, że mnie to nie dotyczy, kiedy bezpośrednio kogoś atakuję. Nie mogę być zaskoczona, że ktoś próbuje mnie sprowokować, bo sama wyciągam jego karty.”

Jednak Cardi wyraziła frustrację, gdy drama pojawia się niespodziewanie, bez jej inicjatywy:

„Kiedy ludzie próbują mnie atakować, a ja w ogóle nie zwracam na nich uwagi, nadal staje się to problemem. To pokazuje, że sama jestem dramatem.”

„Unikanie konfliktu jest niemal niemożliwe”

Cardi B zaznaczyła, że unikanie sporów jest praktycznie niemożliwe:

„Nie ważne, jak bardzo staram się ich unikać, one zawsze do mnie przychodzą. Nawet przez najgłupsze rzeczy drama spada na moje kolana. W końcu to się po prostu nie kończy.”

Najnowszy konflikt z Nicki Minaj eskalował w serii wymian obraźliwych komentarzy na X, w tym oskarżeń dotyczących dzieci i osobistych trudności obu artystek.

