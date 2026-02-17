Cardi B potwierdza rozstanie z ojcem jej ostatniego dziecka podczas koncertu

Cardi B najprawdopodobniej potwierdziła swoje rozstanie ze Stefonem Diggsem. Raperka odniosła się do sytuacji podczas koncertu w Los Angeles w ramach trasy „Little Miss Drama Tour”.

Mocne słowa ze sceny

Podczas występu Cardi B zapowiedziała diss track „Pretty & Petty”, kierując słowa w stronę swojej rapowej rywalki BIA. Artystka zareagowała na wcześniejszy komentarz BIA dotyczący Stefon Diggsa i jego licznych dzieci.

– Tylko dlatego, że nie jestem już z ojcem mojego dziecka, nie znaczy, że możesz o nim mówić, suko! – powiedziała ze sceny. – To jest dla ciebie!

Plotki o rozstaniu po Super Bowl 2026

Cardi B i Stefon Diggs powitali na świecie syna w listopadzie. Jednak plotki o kryzysie w ich związku pojawiły się tuż przed Super Bowl 2026, w którym futbolista wystąpił.

Raperka zapytana przez reportera ESPN o słowa wsparcia dla partnera przed wielkim meczem, raperka odpowiedziała krótko: „Powodzenia”, po czym odeszła.

Dodatkowo Cardi opuściła stadion w trakcie wydarzenia – tuż po swoim cameo podczas halftime show Bad Bunny’ego – i nie obejrzała drugiej połowy meczu.

Po Super Bowl para przestała obserwować się w mediach społecznościowych, co tylko podsyciło spekulacje o rozstaniu.

Związek i kontrowersje

Cardi B i Stefon Diggs oficjalnie potwierdzili swój związek w maju ubiegłego roku. We wrześniu artystka ogłosiła, że jest w ciąży z czwartym dzieckiem – pierwszym wspólnym z Diggsem.

Futbolista ma łącznie sześcioro dzieci z sześcioma różnymi kobietami.

Dodatkowo w piątek Diggs nie przyznał się do winy w sprawie dotyczącej rzekomego pobicia i duszenia swojej osobistej szefowej kuchni pod koniec 2025 roku.

Rozstanie już oficjalne?

Choć Cardi B nie wydała formalnego oświadczenia o zakończeniu związku, jej słowa ze sceny jednoznacznie sugerują, że para nie jest już razem.

Fani uważnie obserwują rozwój sytuacji, a temat rozstania Cardi B i Stefon Diggsa pozostaje jednym z najgłośniejszych w amerykańskim show-biznesie.