Cardi B potwierdza rozstanie z ojcem jej ostatniego dziecka podczas koncertu

Cardi B najprawdopodobniej potwierdziła swoje rozstanie ze Stefonem Diggsem. Raperka odniosła się do sytuacji podczas koncertu w Los Angeles w ramach trasy „Little Miss Drama Tour”.
Mocne słowa ze sceny
Podczas występu Cardi B zapowiedziała diss track „Pretty & Petty”, kierując słowa w stronę swojej rapowej rywalki BIA. Artystka zareagowała na wcześniejszy komentarz BIA dotyczący Stefon Diggsa i jego licznych dzieci.
– Tylko dlatego, że nie jestem już z ojcem mojego dziecka, nie znaczy, że możesz o nim mówić, suko! – powiedziała ze sceny. – To jest dla ciebie!
Plotki o rozstaniu po Super Bowl 2026
Cardi B i Stefon Diggs powitali na świecie syna w listopadzie. Jednak plotki o kryzysie w ich związku pojawiły się tuż przed Super Bowl 2026, w którym futbolista wystąpił.
Raperka zapytana przez reportera ESPN o słowa wsparcia dla partnera przed wielkim meczem, raperka odpowiedziała krótko: „Powodzenia”, po czym odeszła.
Dodatkowo Cardi opuściła stadion w trakcie wydarzenia – tuż po swoim cameo podczas halftime show Bad Bunny’ego – i nie obejrzała drugiej połowy meczu.
Po Super Bowl para przestała obserwować się w mediach społecznościowych, co tylko podsyciło spekulacje o rozstaniu.
Związek i kontrowersje
Cardi B i Stefon Diggs oficjalnie potwierdzili swój związek w maju ubiegłego roku. We wrześniu artystka ogłosiła, że jest w ciąży z czwartym dzieckiem – pierwszym wspólnym z Diggsem.
Futbolista ma łącznie sześcioro dzieci z sześcioma różnymi kobietami.
Dodatkowo w piątek Diggs nie przyznał się do winy w sprawie dotyczącej rzekomego pobicia i duszenia swojej osobistej szefowej kuchni pod koniec 2025 roku.
Rozstanie już oficjalne?
Choć Cardi B nie wydała formalnego oświadczenia o zakończeniu związku, jej słowa ze sceny jednoznacznie sugerują, że para nie jest już razem.
Fani uważnie obserwują rozwój sytuacji, a temat rozstania Cardi B i Stefon Diggsa pozostaje jednym z najgłośniejszych w amerykańskim show-biznesie.