Cardi B ofiarą oszustwa. Złodzieje wydali 60 tysięcy dolarów z jej karty

Cardi B ujawniła, że padła ofiarą oszustwa kartą kredytową, po tym jak nieznane osoby wydały około 60 000 dolarów z jej konta American Express w ciągu zaledwie godziny.

Szybka akcja złodziei

Raperka opowiedziała o sytuacji podczas transmisji na Instagramie. Według jej relacji, aż cztery osoby uzyskały dostęp do danych karty i zrobiły zakupy m.in. w:

sklepach Apple (około 20 000 dolarów),

(około 20 000 dolarów), luksusowym domu towarowym Saks (około 40 000 dolarów).

„Jak zobaczyłam powiadomienie ‘Saks 40 000 dolarów’, pomyślałam: co do cholery? A potem Apple – kto wydaje 20 tysięcy w Apple?” – mówiła Cardi B.

Ostra reakcja raperki

Artystka nie kryła emocji i zapowiedziała, że jeśli uda jej się ustalić dane sprawców szybciej niż śledczy, sama wymierzy sprawiedliwość.

„Nie bawię się, jeśli chodzi o moje pieniądze” – podkreśliła.

Według niej służby posiadają już zdjęcia podejrzanych, a jeden z nich miał być łysy i mieć gęstą brodę.

Trasa koncertowa w tle

Do incydentu doszło w trakcie trwającej trasy Little Miss Drama Tour, która obejmuje 30 koncertów i zakończy się 17 kwietnia w Atlancie.