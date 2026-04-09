Cardi B ofiarą oszustwa. Złodzieje wydali 60 tysięcy dolarów z jej karty

Cardi B ujawniła, że padła ofiarą oszustwa kartą kredytową, po tym jak nieznane osoby wydały około 60 000 dolarów z jej konta American Express w ciągu zaledwie godziny.
Szybka akcja złodziei
Raperka opowiedziała o sytuacji podczas transmisji na Instagramie. Według jej relacji, aż cztery osoby uzyskały dostęp do danych karty i zrobiły zakupy m.in. w:
- sklepach Apple (około 20 000 dolarów),
- luksusowym domu towarowym Saks (około 40 000 dolarów).
„Jak zobaczyłam powiadomienie ‘Saks 40 000 dolarów’, pomyślałam: co do cholery? A potem Apple – kto wydaje 20 tysięcy w Apple?” – mówiła Cardi B.
Ostra reakcja raperki
Artystka nie kryła emocji i zapowiedziała, że jeśli uda jej się ustalić dane sprawców szybciej niż śledczy, sama wymierzy sprawiedliwość.
„Nie bawię się, jeśli chodzi o moje pieniądze” – podkreśliła.
Według niej służby posiadają już zdjęcia podejrzanych, a jeden z nich miał być łysy i mieć gęstą brodę.
Trasa koncertowa w tle
Do incydentu doszło w trakcie trwającej trasy Little Miss Drama Tour, która obejmuje 30 koncertów i zakończy się 17 kwietnia w Atlancie.