Cardi B apeluje do fanów: „Przestańcie mnie hejtować”

„Nie da się cofnąć czasu”

2026.01.01

Cardi B zabrała głos w mediach społecznościowych po fali krytyki dotyczącej jej związku z futbolistą Stefonem Diggsem. Raperka nie kryła emocji i w długim nagraniu wideo jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza tłumaczyć się ze swojego życia prywatnego ani cofać podjętych decyzji.

„Nie da się cofnąć czasu” – mocne słowa Cardi B

Artystka odniosła się do hejtu związanego z faktem, że niedawno została mamą dziecka Stefonа Diggsa. Podkreśliła, że nie może zmienić przeszłości i oczekuje od fanów większego zrozumienia.

– Nie mogę nic zmienić. Nie cofnę czasu. Już urodziłam dziecko – powiedziała wprost, reagując na negatywne komentarze.

Jej wypowiedź, choć pełna ironii i dosadnego języka, szybko obiegła internet i stała się viralem.

Cardi B i Stefon Diggs – wspólne rodzicielstwo

Cardi B i zawodnik New England Patriots powitali na świecie syna w listopadzie 2025 roku. Para publicznie potwierdziła swój związek kilka miesięcy wcześniej, co od początku wzbudzało ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Raperka ma już trójkę dzieci ze swoim estranged husbandem Offsetem – córki Kulture i Blossom oraz syna Wave’a. Z kolei Stefon Diggs jest ojcem dwóch córek z poprzednich relacji.

Skupienie na trasie koncertowej

Na zakończenie emocjonalnego nagrania Cardi B zmieniła ton na znacznie spokojniejszy. Zaznaczyła, że chce, aby fani skupili się na jej muzyce i nadchodzącej trasie koncertowej, zamiast na plotkach z jej życia prywatnego.

– Chcę, żebyście przyszli na koncerty i po prostu dobrze się bawili – podkreśliła.

Raperka dodała również, że życzy swoim obserwatorom miłości i dobrobytu, licząc na to samo w zamian.

