Brent Hinds nie żyje

Były członek Mastodona zginął w wypadku.

2025.08.21

opublikował:

Brent Hinds nie żyje

Koszmarne wieści ze Stanów. W wieku zaledwie 51 zmarł Brent Hinds, do niedawna członek grupy Mastodon. Artysta zginął w wypadku samochodowym. Artysta jechał na motocyklu marki Harley Davidson i został uderzony przez kierowcę pojazdu, który nie ustąpił mu pierwszeństwa.

Hinds rozstał się z Mastodonem kilka miesięcy temu. W grudniu artysta miał przyjechać do Polski ze swoim solowym projektem. 4 grudnia muzyk miał wystąpić we Wrocławiu.

Choć Hinds opuścił zespół w kiepskiej atmosferze, członkowie Mastodon opublikowali oświadczenie, w którym ubolewają nad stratą.

„Jesteśmy pogrążeni w niewyobrażalnym smutku i żałobie… Wczoraj wieczorem Brent Hinds zmarł w wyniku tragicznego wypadku. Jesteśmy załamani, zszokowani i wciąż próbujemy pogodzić się ze stratą tej twórczej siły, z którą dzieliliśmy tak wiele triumfów, kamieni milowych. Tworzyliśmy muzykę, która poruszyła serca tak wielu osób.

Nasze serca są z rodziną, przyjaciółmi i fanami Brenta. W tym trudnym czasie prosimy o uszanowanie prywatności wszystkich osób. Spoczywaj w pokoju, Brent” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

