Bracia Kacperczyk i Vito Bambino prezentują wspólny utwór „MAM TALENT”

Autentyczność zamiast pozorów

2025.12.13

Bracia Kacperczyk po raz kolejny udowadniają, że potrafią trafnie opisywać emocje swojego pokolenia. W utworze „MAM TALENT” połączyli siły z Vito Bambino, zapraszając go po raz pierwszy do współpracy na swoim czwartym albumie „WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK”, który ukazał się pod koniec października 2025 roku.

„MAM TALENT” – jeden z najmocniejszych punktów nowego albumu

„MAM TALENT” to jeden z najlepiej przyjętych utworów na najnowszym wydawnictwie duetu z Lublina. Piosenka od razu zwróciła uwagę słuchaczy szczerością przekazu oraz wyrazistym refrenem, który szybko zapada w pamięć. To numer, który idealnie łączy emocjonalną warstwę tekstową z przebojową formą.

Tekst utworu opowiada o relacji budowanej na prawdziwych emocjach, a nie na ocenach, wizerunku czy udawaniu. Kacperczyk i Vito Bambino wyraźnie sprzeciwiają się presji „gry pod publikę” i rywalizacji, stawiając na bliskość, zaufanie oraz akceptację bez masek i filtrów. Refren symbolicznie odcina się od formuły konkursu, podkreślając, że najważniejsza jest szczerość i bycie sobą.

Kacperczyk i Vito Bambino – wyczekiwana współpraca

Zaproszenie Vito Bambino do współpracy okazało się strzałem w dziesiątkę. Jego charakterystyczna wrażliwość i sposób narracji doskonale uzupełniają styl braci Kacperczyk, tworząc spójny, a jednocześnie świeży numer. „MAM TALENT” to dowód na to, że wspólna energia artystów może przełożyć się na utwór o dużej sile rażenia.

