Bonnie Tyler w stanie krytycznym. 74-letnia artystka jest w śpiączce

W mediach na całym świecie pojawiły się niepokojące doniesienia dotyczące stanu zdrowia jednej z największych gwiazd muzyki lat 80. – Bonnie Tyler. Według relacji zagranicznych mediów, 74-letnia artystka przebywa w szpitalu w Portugalii, gdzie jej stan określany jest jako krytyczny.

Informacje wskazują, że wokalistka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, a lekarze walczą o jej życie na oddziale intensywnej terapii

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia Bonnie Tyler

Z dostępnych doniesień wynika, że 30 kwietnia artystka została pilnie przewieziona do szpitala w Faro na południu Portugalii. Powodem hospitalizacji miało być pęknięcie jelita, które wymagało natychmiastowej operacji ratującej życie.

Początkowo pojawiały się informacje o pomyślnym przebiegu zabiegu oraz rozpoczętej rekonwalescencji. Niestety, w kolejnych dniach stan piosenkarki miał się gwałtownie pogorszyć.

Śpiączka farmakologiczna i pobyt na OIOM

Według doniesień portugalskich mediów, artystka została przeniesiona na oddział intensywnej terapii, gdzie jest nieprzytomna i podłączona do respiratora.

Lekarze zdecydowali o wprowadzeniu jej w stan śpiączki farmakologicznej, aby ustabilizować funkcje życiowe i umożliwić organizmowi regenerację.

Jak podają źródła medyczne cytowane przez media, obecnie trudno przewidzieć dalszy rozwój sytuacji, a najbliższe godziny i dni mają być kluczowe.

Sprzeczne informacje z otoczenia artystki

Wcześniejsze komunikaty przedstawicieli Bonnie Tyler sugerowały, że operacja przebiegła bez komplikacji, a artystka wraca do zdrowia. Jednak kolejne doniesienia medialne wskazują na nagłe pogorszenie sytuacji zdrowotnej.

Brak jest na ten moment oficjalnego, szczegółowego oświadczenia rodziny lub pełnego raportu medycznego, który jednoznacznie potwierdzałby aktualny stan piosenkarki.

Bonnie Tyler – legenda muzyki lat 80.

Bonnie Tyler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek na świecie. Jej charakterystyczny, chrypliwy głos przyniósł jej międzynarodową sławę dzięki takim przebojom jak „Total Eclipse of the Heart” czy „Holding Out for a Hero”.

Artystka od lat dzieliła swoje życie między Wielką Brytanią a Portugalią, gdzie posiadała jedną z rezydencji. Mimo wieku wielokrotnie podkreślała, że nie zamierza kończyć kariery muzycznej i nadal planowała koncerty.

Stan zdrowia Bonnie Tyler – co wiadomo na ten moment?

Obecnie według doniesień medialnych:

artystka przeszła poważną operację jelit,

została przeniesiona na intensywną terapię,

znajduje się w śpiączce farmakologicznej,

oddycha przy pomocy respiratora,

jej stan określany jest jako krytyczny.

Służby medyczne nie podają szczegółowych prognoz, podkreślając nieprzewidywalność sytuacji.