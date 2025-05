Bonaventura nie próżnuje. Nowy singiel i klip finalisty „Must Be The Music”

fot. mat. pras.

Bonaventura, finalista tegorocznej edycji „Must Be The Musi”c, dał się poznać jako artysta niezwykle wrażliwy i autentyczny. Jego finałowe wykonanie utworu „Telefon do przyjaciela” poruszyło serca publiczności i jurorów, zostawiając po sobie ciszę pełną emocji. To właśnie szczerość i siła przekazu wyróżniają go na tle innych.

Singiel „zachody i wschody” Bonaventury to przejmująca ballada, w której emocje grają pierwsze skrzypce. Artysta z niezwykłą wrażliwością opowiada o wewnętrznej przemianie — o momencie, w którym zaczyna rozumieć, jak ważne jest bycie dobrym przede wszystkim dla samego siebie. Symboliczne zachody i wschody słońca stają się świadkami bólu i samotności, które trwają mimo czyjejś obecności. To kolejny singiel, który promuje nadchodzący album Bonaventury, który ukaże się jesienią tego roku.

Bonaventura na co dzień uczy śpiewu, muzyki i gry na gitarze

Karol Bonawentura Mieliński to wokalista, kompozytor i autor tekstów pochodzący z Legnicy. Ukończył Szkołę Muzyczną I i II stopnia, kształcąc się w grze na gitarze i śpiewie solowym. Następnie zdobył tytuł magistra sztuk wokalnych na Akademii Muzycznej w Krakowie. Po zakończeniu edukacji próbował zaistnieć na scenie operowej, jednak ostatecznie postawił na autentyczność i zaczął zarabiać na życie ulicznym muzykowaniem, które pozwoliło mu zrealizować marzenie o debiutanckim albumie. W 2023 roku wydał album „Bonaventura i jego ballady” – pełen emocji, autorski materiał, wyróżniający się szczerością i głęboką wrażliwością. Obecnie Bonaventura pracuje jako nauczyciel śpiewu, muzyki i gry na gitarze, jednocześnie rozwijając swoje artystyczne projekty.