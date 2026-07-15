CGM

Biografia Michaela Jacksona pierwszym filmem biograficznym, który zarobił miliard dolarów

Film "Michael przechodzi do historii

2026.07.15

opublikował:

Michael film 2026 2

Film „Michael” oficjalnie zapisał się w historii kina. Biograficzna produkcja opowiadająca życie Michaela Jacksona przekroczyła granicę 1 miliarda dolarów wpływów z kin, stając się pierwszym filmem biograficznym, któremu udało się osiągnąć taki wynik.

Produkcja nie tylko przyciągnęła miliony widzów na całym świecie, ale również pobiła kilka rekordów związanych z filmami biograficznymi.

„Michael” pierwszym biopikiem z miliardem dolarów przychodu

Biografia Michaela Jacksona osiągnęła globalnie wynik około 1,001 miliarda dolarów, ustanawiając nowy rekord dla gatunku filmów biograficznych.

Film wyprzedził wcześniejszych rekordzistów i pokonał między innymi „Oppenheimera”, który do tej pory należał do najbardziej dochodowych produkcji opartych na prawdziwych wydarzeniach.

Sukces „Michaela” potwierdza ogromne zainteresowanie widzów historią jednej z największych ikon muzyki w dziejach.

Jaafar Jackson wciela się w rolę Króla Popu

W głównej roli Michaela Jacksona wystąpił jego bratanek Jaafar Jackson. Film przedstawia drogę artysty od początków kariery w zespole Jackson 5 aż do okresu światowej trasy koncertowej promującej album „Bad” pod koniec lat 80.

Produkcja pokazuje najważniejsze momenty kariery Jacksona – od dziecięcej sławy po status globalnej supergwiazdy.

Wybór Jaafara Jacksona do roli głównej był szeroko komentowany, ponieważ aktor i wokalista jest blisko spokrewniony z legendarnym artystą.

Antoine Fuqua komentuje historyczny sukces filmu

Reżyser Antoine Fuqua podkreślił, że przekroczenie granicy miliarda dolarów jest niezwykle ważnym momentem dla całego zespołu produkcyjnego.

Twórca filmu podziękował aktorom, ekipie oraz widzom z całego świata, którzy zdecydowali się zobaczyć historię Michaela Jacksona na dużym ekranie.

Według Fuquy sukces filmu pokazuje, że kino nadal ma wyjątkową moc łączenia ludzi i opowiadania historii, które przekraczają granice kultur.

Film „Michael” pobił rekord otwarcia dla biografii

Jeszcze przed osiągnięciem miliarda dolarów „Michael” ustanowił rekord największego otwarcia weekendowego w historii filmów biograficznych.

Produkcja szybko stała się także najbardziej dochodowym biopikiem w historii, umacniając pozycję Michaela Jacksona jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej popkultury.

Powstanie sequel filmu „Michael”

Po ogromnym sukcesie pierwszej części potwierdzono, że powstanie kontynuacja. Drugi film może jednak nie być klasyczną kontynuacją wydarzeń dokładnie od momentu zakończenia pierwszej części.

Pierwszy film kończy się koncertem na stadionie Wembley oraz napisem „His Story Continues”, sugerującym dalszy ciąg historii artysty.

Sequel może poruszyć kontrowersje wokół Michaela Jacksona

Jednym z najważniejszych tematów planowanej kontynuacji mają być oskarżenia dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, które pierwotnie znajdowały się w scenariuszu pierwszego filmu.

Zmiany w produkcji miały nastąpić po odkryciu zapisów wcześniejszej ugody prawnej, która ograniczała możliwość przedstawiania jednej z konkretnych osób oskarżających Michaela Jacksona.

Twórcy drugiej części będą musieli zmierzyć się z jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów życia Króla Popu.

Sprawy sądowe związane z oskarżeniami wobec Jacksona

Temat zarzutów wobec Michaela Jacksona pozostaje przedmiotem publicznej debaty od wielu lat.

James Safechuck i Wade Robson, którzy przedstawili swoje oskarżenia w dokumencie „Leaving Neverland” z 2019 roku, otrzymali nowy termin rozpraw dotyczących ich spraw cywilnych.

Planowany proces ma odbyć się w 2028 roku.

Krytycy podzieleni po premierze „Michaela”

Mimo ogromnego sukcesu komercyjnego film spotkał się z mieszanymi opiniami krytyków.

Recenzenci doceniali muzyczne elementy produkcji, widowiskowość oraz przedstawienie najważniejszego okresu kariery Michaela Jacksona. Jednocześnie część opinii wskazywała, że film skupia się głównie na sukcesach artysty i unika trudniejszych tematów.

Według niektórych krytyków „Michael” jest efektownym przypomnieniem muzycznego geniuszu Króla Popu, ale przyszłe części będą musiały zmierzyć się z bardziej skomplikowanymi fragmentami jego historii.

Michael Jackson nadal przyciąga miliony fanów

Sukces filmu „Michael” pokazuje, że zainteresowanie twórczością i życiem Michaela Jacksona pozostaje ogromne wiele lat po jego śmierci.

Przekroczenie miliarda dolarów w kinach potwierdza, że historia Króla Popu nadal fascynuje kolejne pokolenia odbiorców i pozostaje jednym z najważniejszych rozdziałów w historii muzyki popularnej.

Tagi


Popularne newsy

Fagata IG 2026
NEWS

Fagata ma nowego chłopaka. To raper dopiero co zwolniony z francuskiego aresztu

okokJulia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-67
NEWS

Julia Wieniawa odchodzi z „Mam Talent”? Pojawiły się doniesienia o możliwym transferze do innej stacji

Major SPZ Zurnalista
NEWS

Major SPZ o kokainie, seksie, depresji, próbie samobójczej i mieszkaniach sprzedawanych przez długi

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Bad Bunny podbił PGE Narodowy. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą latynoskiej kultury

Doda para prezydencka
NEWS

Karolina Korwin Piotrowska ostro o Dodzie. Padły mocne słowa: „Trump ma Nicki Minaj. Nawrocki ma Dodę”

Julia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-108
NEWS

Julia Wieniawa skomentowała doniesienia o zakończeniu współpracy z tvn-owskim „Mam Talent”

otscho RIOTT-Karol-Grygoruk-SHOOTME-7616-WEB
NEWS

Otsochodzi zapowiada album „RIOTT”. Ruszył preorder, a do sieci trafiły dwa nowe single

Polecane

CGM
Nickelback_photo

Nickelback singlem „Rattle The Cage” ogłaszają nowy album ...

Nowa płyta pokaże pełne spektrum Nickelback

3 godziny temu

CGM
Queen fot. Xavier Vila

Roger Taylor o przyszłości Queen. Czy zespół jeszcze wyruszy w trasę k ...

Czy Queen wrócą na stadiony?

7 godzin temu

CGM
Tom Morello

Tom Morello żegna matkę Mary Morello. „Jej wojowniczy duch będzi ...

Kobieta zmarła w wieku 102 lat

8 godzin temu

CGM
The Rolling Stones

Mick Jagger wspomina rywalizację z Davidem Bowie i Johnem Lennonem. &# ...

Przyjaźń oparta na rywalizacji

9 godzin temu

CGM
Travis Scott Opener

Travis Scott pozwany po awanturze na luksusowym jachcie. Załoga oskarż ...

Awantura na jachcie w Miami

10 godzin temu

CGM
Taylor Swift 2025 ig ok

Shania Twain nie pojawiła się na ślubie Taylor Swift. Wszystko przez H ...

Shania Twain dostała zaproszenie na ślub Taylor Swift

11 godzin temu