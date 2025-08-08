Szukaj
CGM

Bez Cenzury gra kultowy “Klasyk”. Eros, Łajzol, Siwers i Falcon1 ogłaszają trasę po Polsce

Sprawdź daty koncertów i szczegóły wydarzenia

2025.08.08

opublikował:

Bez Cenzury gra kultowy “Klasyk”. Eros, Łajzol, Siwers i Falcon1 ogłaszają trasę po Polsce

Bez Cenzury wraca na scenę z trasą „Klasyk On Tour”

Bez Cenzury, kultowy warszawski skład, ogłasza ogólnopolską trasę koncertową BC Klasyk On Tour! Po blisko dwóch dekadach od premiery legendarnego albumu „Klasyk”, Eros, Siwers, Łajzol oraz Falcon1 wyruszają w trasę, by przypomnieć fanom esencję warszawskiego undergroundu.

Start trasy już 12 września – Warszawa na pierwszy ogień

Trasa koncertowa Bez Cenzury rozpocznie się 12 września 2025 roku podczas Nasz HH Festiwalu w Warszawie. Kolejne przystanki to m.in. Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Kraków i Poznań. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo materiał z legendarnego „Klasyka” oraz spotkać się z twórcami, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiego hip-hopu.

Bez Cenzury – historia kultowego składu

Bez Cenzury (często określane też jako BC) to projekt, który powstał w 2005 roku. Założycielami składu byli Eros (JWP), Łajzol (WWarstwa) oraz Siwers (Reposta). Ich wspólna zajawka na rap zrodziła się podczas imprez Kaligrafix w klubie C45 na warszawskich Bielanach. Regularne koncerty i przeglądy undergroundowych ekip szybko przełożyły się na wspólny projekt studyjny.

„Klasyk” – album, który na zawsze odmienił warszawski hip-hop

W zaledwie pół roku BC nagrało album „Klasyk”, który swoją premierę miał 23 lutego 2006 roku. Płyta została wydana przez Embargo Nagrania i natychmiast zyskała status kultowej. Krążek łączył surowość ulicznego rapu z nowoczesną produkcją i charyzmą wszystkich członków. Wśród najbardziej znanych numerów znalazły się m.in.:„Bez Cenzury”, „Przesiąknięci Dźwiękiem”, „Reprezentuję Siebie” – niemal 11-minutowy posse-cut, który dziś uznawany jest za klasykę gatunku. Za produkcję odpowiadał głównie Siwers, ale udział mieli też Dezmond, Luxon i Kuba O.

JWPBC – naturalne rozszerzenie kultowego kolektywu

W późniejszych latach Bez Cenzury stało się integralną częścią składu JWP – tak powstała rozszerzona formacja JWPBC. Od 2012 roku JWPBC działa jako kolektyw, nagrywając wspólne projekty i koncertując. Jednym z najważniejszych wydawnictw z tego okresu jest winylowy maxi-singiel „Tworzymy Historię”.

BC Klasyk On Tour – pełna rozpiska koncertów 2025

Poniżej znajdziesz wszystkie potwierdzone daty i miasta w ramach trasy BC Klasyk On Tour:

12.09 – Warszawa | Nasz HH Festiwal

19.09 – Białystok | Rokoko

20.09 – Gdańsk | Drizzly Grizzly

03.10 – Katowice | Królestwo

04.10 – Lublin | Dom Kultury

17.10 – Kraków | Poczta Główna

18.10 – Poznań | Próżność

Bilety dostępne są na platformie Going oraz w aplikacji mobilnej. Po więcej szczegółów warto zaglądać na fanpage JWP.

Tagi


Popularne newsy

Wini nie czeka na kawałek Tedego i dissuje… całą scenę. „Dawać prawdziwy hip-hop, po imionach i nazwiskach”
NEWS

Wini nie czeka na kawałek Tedego i dissuje… całą scenę. „Dawać prawdziwy hip-hop, po imionach i nazwiskach”

Tede odpowiada na diss Winiego: „Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji, że to zjeb**y człowiek i totalny łak”
NEWS

Tede odpowiada na diss Winiego: „Pamiętam za to, jak mówiłeś o Peji, że to zjeb**y człowiek i totalny łak”

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego
NEWS

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Polecane

CGM
„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak tu się robi hip-hop” – sprawdź cały tekst dissu na Winiego

„Jak już sprowadziłeś się do Warszawy, to ucz się, lamusie – tak ...

Dziś w nocy do sieci trafił numer "Lajen 88"

2 godziny temu

CGM
System Of A Down szukali zastępstwa dla swojego wokalisty. Grupa prawie wymieniła Serja Tankiana

System Of A Down szukali zastępstwa dla swojego wokalisty. Grupa prawi ...

Daron Malakian zdradza kulisy tej sytuacji

2 godziny temu

CGM
Sharon Osbourne ujawnia jakie emocje miotały Ozzym po koncercie pożegnalnym

Sharon Osbourne ujawnia jakie emocje miotały Ozzym po koncercie pożegn ...

"Nie miałem pojęcia, że tylu ludzi mnie lubi”

2 godziny temu

CGM
Prawnik Diddy’ego zaprzecza doniesieniom o rozmowach z administracją Trumpa ws. ułaskawienia

Prawnik Diddy’ego zaprzecza doniesieniom o rozmowach z administracją T ...

Nieporozumienie w zespole prawnym rapera

3 godziny temu

CGM
Selena Gomez i Taylor Swift – przyjaźń, która narodziła się po rozstaniach z członkami Jonas Brothers

Selena Gomez i Taylor Swift – przyjaźń, która narodziła się po r ...

Od rozstań do nierozłącznych przyjaciółek

3 godziny temu

CGM
Wokalista Toola broni zakazu używania telefonów na jego koncertach: „To irytujące i rozpraszające”

Wokalista Toola broni zakazu używania telefonów na jego koncertach: „T ...

Coraz więcej artystów decyduje się na koncerty „bez telefonów”

3 godziny temu