Bez Cenzury gra kultowy “Klasyk”. Eros, Łajzol, Siwers i Falcon1 ogłaszają trasę po Polsce

Bez Cenzury wraca na scenę z trasą „Klasyk On Tour”

Bez Cenzury, kultowy warszawski skład, ogłasza ogólnopolską trasę koncertową BC Klasyk On Tour! Po blisko dwóch dekadach od premiery legendarnego albumu „Klasyk”, Eros, Siwers, Łajzol oraz Falcon1 wyruszają w trasę, by przypomnieć fanom esencję warszawskiego undergroundu.

Start trasy już 12 września – Warszawa na pierwszy ogień

Trasa koncertowa Bez Cenzury rozpocznie się 12 września 2025 roku podczas Nasz HH Festiwalu w Warszawie. Kolejne przystanki to m.in. Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Kraków i Poznań. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo materiał z legendarnego „Klasyka” oraz spotkać się z twórcami, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiego hip-hopu.

Bez Cenzury – historia kultowego składu

Bez Cenzury (często określane też jako BC) to projekt, który powstał w 2005 roku. Założycielami składu byli Eros (JWP), Łajzol (WWarstwa) oraz Siwers (Reposta). Ich wspólna zajawka na rap zrodziła się podczas imprez Kaligrafix w klubie C45 na warszawskich Bielanach. Regularne koncerty i przeglądy undergroundowych ekip szybko przełożyły się na wspólny projekt studyjny.

„Klasyk” – album, który na zawsze odmienił warszawski hip-hop

W zaledwie pół roku BC nagrało album „Klasyk”, który swoją premierę miał 23 lutego 2006 roku. Płyta została wydana przez Embargo Nagrania i natychmiast zyskała status kultowej. Krążek łączył surowość ulicznego rapu z nowoczesną produkcją i charyzmą wszystkich członków. Wśród najbardziej znanych numerów znalazły się m.in.:„Bez Cenzury”, „Przesiąknięci Dźwiękiem”, „Reprezentuję Siebie” – niemal 11-minutowy posse-cut, który dziś uznawany jest za klasykę gatunku. Za produkcję odpowiadał głównie Siwers, ale udział mieli też Dezmond, Luxon i Kuba O.

JWPBC – naturalne rozszerzenie kultowego kolektywu

W późniejszych latach Bez Cenzury stało się integralną częścią składu JWP – tak powstała rozszerzona formacja JWPBC. Od 2012 roku JWPBC działa jako kolektyw, nagrywając wspólne projekty i koncertując. Jednym z najważniejszych wydawnictw z tego okresu jest winylowy maxi-singiel „Tworzymy Historię”.

BC Klasyk On Tour – pełna rozpiska koncertów 2025

Poniżej znajdziesz wszystkie potwierdzone daty i miasta w ramach trasy BC Klasyk On Tour:

12.09 – Warszawa | Nasz HH Festiwal

19.09 – Białystok | Rokoko

20.09 – Gdańsk | Drizzly Grizzly

03.10 – Katowice | Królestwo

04.10 – Lublin | Dom Kultury

17.10 – Kraków | Poczta Główna

18.10 – Poznań | Próżność

Bilety dostępne są na platformie Going oraz w aplikacji mobilnej. Po więcej szczegółów warto zaglądać na fanpage JWP.