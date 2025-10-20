Beteo pobił się z producentem? „Miało być jeden na jeden, a było pięć na jednego. Kurew***e zachowanie”

Szukaj
2025.10.20

fot. @cactus_shoots

Beteo znalazł się na ustach fanów i mediów po doniesieniach o kontrowersyjnej bójce z producentem Lot808. Według informacji krążących w sieci, spotkanie miało przebiegać w formule „1 na 1”, jednak rzeczywistość wyglądała inaczej.

Jak naprawdę wyglądała sytuacja?

Producent Lot808 opublikował screen rozmowy, w której rzekomo Beteo miał mu grozić. Raper stanowczo zaprzecza tym zarzutom.

Według Lot808, Beteo pojawił się w towarzystwie kilku osób, zamiast spotkać się sam na sam, jak wcześniej ustalono. Producent określił to zachowanie jako „kurws***e”.

Reakcje fanów i branży

Sprawa wywołała burzę komentarzy wśród fanów i w środowisku muzycznym. Choć nie ma jednoznacznych dowodów, co dokładnie wydarzyło się podczas spotkania, kontrowersje mogą wpłynąć na wizerunek Beteo i jego dalszą karierę.

