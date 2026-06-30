BET Awards 2026. Teyana Taylor i Clipse największymi zwycięzcami gali

W Los Angeles odbyła się gala BET Awards 2026, podczas której nagrodzono największe gwiazdy muzyki, filmu i sportu. Tegoroczną ceremonię poprowadził Druski, a wieczór obfitował w emocjonujące występy oraz wyróżnienia dla najpopularniejszych artystów.

Najwięcej statuetek zdobyli Teyana Taylor i Clipse, którzy triumfowali w trzech kategoriach. Tuż za nimi znaleźli się Kendrick Lamar oraz Kehlani, wracając do domów z dwoma nagrodami.

Teyana Taylor zdominowała galę

Teyana Taylor została jedną z największych bohaterek wieczoru. Artystka odebrała nagrody dla Najlepszej Aktorki, Reżysera Teledysków Roku oraz otrzymała nowo ustanowione wyróżnienie Fashion Vanguard Award.

To kolejny dowód na to, że Taylor z powodzeniem rozwija karierę zarówno w muzyce, jak i filmie.

Clipse i Kendrick Lamar wśród największych wygranych

Grupa Clipse zdobyła statuetki za Album Roku, Najlepszy Zespół oraz Najlepszą Współpracę za utwór „Chains & Whips” nagrany wspólnie z Kendrickiem Lamarem.

Sam Kendrick Lamar został także wybrany Najlepszym Męskim Artystą Hip-Hopowym, potwierdzając swoją dominującą pozycję na światowej scenie rapowej.

Kehlani, Cardi B i Olivia Dean również nagrodzone

W kategorii Najlepsza Artystka R&B/Pop zwyciężyła Kehlani, natomiast Cardi B zdobyła statuetkę dla Najlepszej Artystki Hip-Hopowej.

Nagrodę dla Najlepszego Nowego Artysty odebrała brytyjska wokalistka Olivia Dean, a Leon Thomas po raz pierwszy w karierze został wyróżniony jako Najlepszy Artysta R&B/Pop.

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Wyjątkowe hołdy i występy

Podczas gali nie zabrakło widowiskowych koncertów. Na scenie pojawili się między innymi Cardi B, Tems, Baby Keem, French Montana, Rick Ross, RAYE, Kehlani, Jamie Foxx oraz Don Toliver.

Szczególnym momentem wydarzenia był hołd oddany Lauryn Hill, która otrzymała prestiżową nagrodę Living Legend Icon Award. Publiczność mogła również zobaczyć specjalny występ poświęcony zmarłemu artyście D’Angelo, w którym udział wzięli m.in. RAYE, Ari Lennox, George Clinton oraz BJ The Chicago Kid.

Najważniejsi zwycięzcy BET Awards 2026

Album Roku: Clipse – Let God Sort Em Out

Clipse – Let God Sort Em Out Najlepszy męski artysta hip-hopowy: Kendrick Lamar

Kendrick Lamar Najlepsza żeńska artystka hip-hopowa: Cardi B

Cardi B Najlepsza artystka R&B/Pop: Kehlani

Kehlani Najlepszy artysta R&B/Pop: Leon Thomas

Leon Thomas Najlepszy nowy artysta: Olivia Dean

Olivia Dean Najlepsza aktorka: Teyana Taylor

Teyana Taylor Najlepszy aktor: Michael B. Jordan

Michael B. Jordan Film roku: Sinners

Sinners Teledysk roku: Kehlani – Folded