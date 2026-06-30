CGM

BET Awards 2026. Teyana Taylor i Clipse największymi zwycięzcami gali

Poznaliśmy laureatów BET Awards 2026

2026.06.30

opublikował:

Teyana Taylor IG 2026

W Los Angeles odbyła się gala BET Awards 2026, podczas której nagrodzono największe gwiazdy muzyki, filmu i sportu. Tegoroczną ceremonię poprowadził Druski, a wieczór obfitował w emocjonujące występy oraz wyróżnienia dla najpopularniejszych artystów.

Najwięcej statuetek zdobyli Teyana Taylor i Clipse, którzy triumfowali w trzech kategoriach. Tuż za nimi znaleźli się Kendrick Lamar oraz Kehlani, wracając do domów z dwoma nagrodami.

Teyana Taylor zdominowała galę

Teyana Taylor została jedną z największych bohaterek wieczoru. Artystka odebrała nagrody dla Najlepszej Aktorki, Reżysera Teledysków Roku oraz otrzymała nowo ustanowione wyróżnienie Fashion Vanguard Award.

To kolejny dowód na to, że Taylor z powodzeniem rozwija karierę zarówno w muzyce, jak i filmie.

Clipse i Kendrick Lamar wśród największych wygranych

Grupa Clipse zdobyła statuetki za Album Roku, Najlepszy Zespół oraz Najlepszą Współpracę za utwór „Chains & Whips” nagrany wspólnie z Kendrickiem Lamarem.

Sam Kendrick Lamar został także wybrany Najlepszym Męskim Artystą Hip-Hopowym, potwierdzając swoją dominującą pozycję na światowej scenie rapowej.

Kehlani, Cardi B i Olivia Dean również nagrodzone

W kategorii Najlepsza Artystka R&B/Pop zwyciężyła Kehlani, natomiast Cardi B zdobyła statuetkę dla Najlepszej Artystki Hip-Hopowej.

Nagrodę dla Najlepszego Nowego Artysty odebrała brytyjska wokalistka Olivia Dean, a Leon Thomas po raz pierwszy w karierze został wyróżniony jako Najlepszy Artysta R&B/Pop.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Wyjątkowe hołdy i występy

Podczas gali nie zabrakło widowiskowych koncertów. Na scenie pojawili się między innymi Cardi B, Tems, Baby Keem, French Montana, Rick Ross, RAYE, Kehlani, Jamie Foxx oraz Don Toliver.

Szczególnym momentem wydarzenia był hołd oddany Lauryn Hill, która otrzymała prestiżową nagrodę Living Legend Icon Award. Publiczność mogła również zobaczyć specjalny występ poświęcony zmarłemu artyście D’Angelo, w którym udział wzięli m.in. RAYE, Ari Lennox, George Clinton oraz BJ The Chicago Kid.

Najważniejsi zwycięzcy BET Awards 2026

  • Album Roku: Clipse – Let God Sort Em Out
  • Najlepszy męski artysta hip-hopowy: Kendrick Lamar
  • Najlepsza żeńska artystka hip-hopowa: Cardi B
  • Najlepsza artystka R&B/Pop: Kehlani
  • Najlepszy artysta R&B/Pop: Leon Thomas
  • Najlepszy nowy artysta: Olivia Dean
  • Najlepsza aktorka: Teyana Taylor
  • Najlepszy aktor: Michael B. Jordan
  • Film roku: Sinners
  • Teledysk roku: Kehlani – Folded

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Rumunia wydała list gończy za Wizem Khalifą. Raper musiał odwołać koncerty w Europie. Żabson skomentował sytuację

TOm Hardy
NEWS

Tom Hardy zaskakuje nową rolą. Hollywoodzki gwiazdor wydaje rapowy album

Wiz Khalifa
NEWS

Czeski CLOUT Festival odwołany. Czy polska edycja odbędzie się zgodnie z planem po decyzji Wiz Khalify?

Tommy Cash Stodola 211025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-24
NEWS

Tommy Cash przebrał się za kupę i popijał mocz podczas Paris Fashion Week

Screenshot
NEWS

Kanye West i Bianca Censori świętowali urodziny w Pałacu Wersalskim. Luksusowa impreza kosztowała fortunę

Harry Styes IG 2026
NEWS

Harry Styles zakrztusił się podczas koncertu na Webley. Gwiazdor padł na scenę – niepokojące nagranie obiegło internet

fest
NEWS

Tragiczne odkrycie na Electric Forest. Ciało noworodka znalezione w toalecie na terenie festiwalu

Polecane

CGM
Olivier Thee 4 yt

Fani Olivera Tree uczcili jego urodziny. Tłumy pojawiły się na Venice ...

Tłumy fanów Olivera Tree na słynnej plaży

1 godzinę temu

CGM
Metallica fot. P. Tarasewicz

Metallica złamała zakaz stadionowy. W Cardiff zagrali hit Toma Jonesa 

Metallica zaskoczyła fanów podczas koncertu

2 godziny temu

CGM
Taylor Swift x Travis Kelce

Taylor Swift i Travis Kelce biorą ślub. Gwardia Narodowa pojawiła się ...

Wzmożone środki bezpieczeństwa w Nowym Jorku

2 godziny temu

CGM
Kanye West Lauren

Kanye West blisko ugody w sprawie pozwu byłej asystentki o molestowani ...

Możliwe zakończenie głośnej sprawy przeciwko Ye

3 godziny temu

CGM
fest

Tragiczne odkrycie na Electric Forest. Ciało noworodka znalezione w to ...

Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez Policję Stanową Michigan

12 godzin temu

CGM
Olivier Tree ostatni wywiad

Ostatni wywiad Olivera Tree: „Nikt nie wie czy będzie żył za rok ...

Rozmowa została opublikowana w dniu jego 33. urodzin tragicznie zmarłego artysty

13 godzin temu