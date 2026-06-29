Kanye West i Bianca Censori świętowali urodziny w Pałacu Wersalskim. Luksusowa impreza kosztowała fortunę

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Ye świętował swoje urodziny w iście królewskim stylu. Raper wraz z żoną Biancą Censori zorganizowali prywatne przyjęcie w słynnym Pałacu Wersalskim we Francji.
Według zagranicznych mediów para wynajęła część historycznego kompleksu dla około 20 najbliższych przyjaciół. Po zakończeniu oficjalnej części imprezy goście przenieśli się do ekskluzywnego hotelu Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, gdzie zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
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Luksusowa impreza za blisko 400 tysięcy dolarów
Nieoficjalne informacje wskazują, że koszt całego wydarzenia wyniósł blisko 400 tysięcy dolarów. Organizacja przyjęcia w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji we Francji miała zapewnić gościom pełną prywatność oraz wyjątkową oprawę.
Choć szczegóły wydarzenia pozostają ograniczone, zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych szybko obiegły internet.
Bianca Censori ponownie zaskoczyła stylizacją
Jak zwykle ogromne zainteresowanie wzbudziła stylizacja Bianki Censori. Modelka postawiła na odważny, cielisty gorset z efektownymi piórami, które zasłaniały twarz oraz intymne części ciała.
Całość uzupełniał długi, jedwabny tren ciągnący się za nią podczas wejścia na przyjęcie.
Bianca od wielu miesięcy słynie z kontrowersyjnych i minimalistycznych stylizacji, które regularnie wywołują dyskusje w mediach społecznościowych.
Ye postawił na całkowite zakrycie twarzy
W przeciwieństwie do swojej żony Ye zdecydował się na całkowicie czarny strój. Raper miał zakrytą całą sylwetkę, łącznie z twarzą, wpisując się w motyw maskarady i tajemniczości.
To kolejny raz, gdy artysta pojawia się publicznie w pełnym zakryciu twarzy, czyniąc z tego element swojego charakterystycznego wizerunku.
Para ponownie przyciągnęła uwagę mediów
Kanye West i Bianca Censori od miesięcy należą do najbardziej komentowanych par światowego show-biznesu. Każde ich publiczne pojawienie się wywołuje ogromne zainteresowanie, a ich odważne wybory modowe regularnie stają się tematem dyskusji w mediach i internecie.
Tym razem również udało im się skupić na sobie uwagę, organizując spektakularne urodziny w jednej z najbardziej rozpoznawalnych rezydencji na świecie.
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