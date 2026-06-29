Kanye West i Bianca Censori świętowali urodziny w Pałacu Wersalskim. Luksusowa impreza kosztowała fortunę

Luksusowa impreza za blisko 400 tysięcy dolarów

Nieoficjalne informacje wskazują, że koszt całego wydarzenia wyniósł blisko 400 tysięcy dolarów. Organizacja przyjęcia w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji we Francji miała zapewnić gościom pełną prywatność oraz wyjątkową oprawę.

Choć szczegóły wydarzenia pozostają ograniczone, zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych szybko obiegły internet.

Bianca Censori ponownie zaskoczyła stylizacją

Jak zwykle ogromne zainteresowanie wzbudziła stylizacja Bianki Censori. Modelka postawiła na odważny, cielisty gorset z efektownymi piórami, które zasłaniały twarz oraz intymne części ciała.

Całość uzupełniał długi, jedwabny tren ciągnący się za nią podczas wejścia na przyjęcie.

Bianca od wielu miesięcy słynie z kontrowersyjnych i minimalistycznych stylizacji, które regularnie wywołują dyskusje w mediach społecznościowych.

Ye postawił na całkowite zakrycie twarzy

W przeciwieństwie do swojej żony Ye zdecydował się na całkowicie czarny strój. Raper miał zakrytą całą sylwetkę, łącznie z twarzą, wpisując się w motyw maskarady i tajemniczości.

To kolejny raz, gdy artysta pojawia się publicznie w pełnym zakryciu twarzy, czyniąc z tego element swojego charakterystycznego wizerunku.

Para ponownie przyciągnęła uwagę mediów

Kanye West i Bianca Censori od miesięcy należą do najbardziej komentowanych par światowego show-biznesu. Każde ich publiczne pojawienie się wywołuje ogromne zainteresowanie, a ich odważne wybory modowe regularnie stają się tematem dyskusji w mediach i internecie.

Tym razem również udało im się skupić na sobie uwagę, organizując spektakularne urodziny w jednej z najbardziej rozpoznawalnych rezydencji na świecie.