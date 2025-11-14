Beef Young Leosi i Fagaty zmierza w dziwnym kierunku. Najpierw dołączył do niej chłopak „różowej”, teraz tiktokerka, którą „nominowała do beefu” kolejną raperkę…

CGM

Kotolga wchodzi w konflikt Leosi i Fagaty

Beef między Young Leosią a Fagatą nabiera coraz większego rozmachu. Po dissach obu stron i reakcjach osób powiązanych z raperkami, do całej sytuacji niespodziewanie włączyła się Kotolga. Influencerka opublikowała numer zatytułowany „Co się dzieje? Fagata, Leosia powiecie mi?”.

O czym nawija Kotolga

W swoim utworze Kotolga zwraca się zarówno do Young Leosi, jak i do Fagaty. Mimo że nie opowiada się po żadnej ze stron, próbuje… uspokoić sytuację. W numerze oraz jego opisie pojawia się apel o zakończenie konfliktu:

  • zachęca obie strony do pogodzenia się,

  • podkreśla, że „miejsca przy stole starczy dla każdego”,

  • uważa, że nie ma sensu, by młodzi twórcy marnowali energię na kłótnie.

Dlaczego Kotologa włączyła się w awanturę pomiędzy Fagatą i Young Leosią?

W swoim drugim dissie Fagata nawinęła:

„Żeby ciebie zdeklasować wystarczyłby tekst Kotologi”

I choć wers ten nie był propsem w stronę tiktokerki, ta postanowiła wejść do gry.

Beef bardziej jak Hot16Challenge

Kotologa potraktowała wersy Fagaty jak nominacje. Na końcu swojego utworu dziękuje rapującej influencerca za nominację i uwaga, nominuje do beefu Oliwkę Brazil. Czyżby beefy od dzisiaj zaczęły się odbywać formule Hot16Challenege?

