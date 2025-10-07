Beata Kozidrak zapewniła rekordową oglądalność „Tańcowi z Gwiazdami”

Fot. Paweł Wrzecion/AKPAFot. Paweł Wrzecion/AKPA

Czwarty odcinek jubileuszowej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” przejdzie do historii. Wieczór zatytułowany „Beata Night”, poświęcony twórczości Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, przyciągnął przed telewizory rekordową liczbę widzów. Program obejrzało ponad 2 miliony osób, co stanowi najwyższy wynik tej edycji.

Beata Kozidrak w roli jurorki

Gościem specjalnym wyjątkowego odcinka była sama Beata Kozidrak, która zasiadła w jury w miejsce Ewy Kasprzyk. Piosenkarka nie tylko oceniała uczestników, ale także wspierała ich energią i słynnym entuzjazmem.

Widzowie mogli usłyszeć największe przeboje artystki i zespołu Bajm, takie jak „Biała armia”, „Ta sama chwila” czy „Myśli i słowa”.

Energia i emocje udzieliły się nie tylko publiczności, ale także gwiazdom występującym na parkiecie.

Rekordowa oglądalność programu „Taniec z Gwiazdami”

Jak podaje Polsat, średnia widownia niedzielnego odcinka wyniosła ponad 2 miliony osób. To najlepszy wynik jubileuszowej edycji programu. W grupie komercyjnej program osiągnął 15% udziałów w rynku, a w grupie 4+ aż 17,9%.

„Taniec z Gwiazdami” ponownie okazał się najchętniej oglądanym programem rozrywkowym weekendu, bijąc konkurencję w swojej kategorii.

Emocje i pożegnanie z Lanberry

W czwartym odcinku wystąpiło dziesięć par, które zmierzyły się w tanecznej rywalizacji do przebojów Beaty Kozidrak. Po zsumowaniu głosów jury i publiczności z programem pożegnali się Lanberry i Piotr Musiałkowski (para numer 2).

Wieczór był pełen emocji – od dynamicznych tańców po romantyczne choreografie, które poruszyły widzów i jurorów.

„Taniec z Gwiazdami” – niezmiennie liderem rozrywki

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” nie traci na popularności. Jubileuszowa edycja, emitowana w każdą niedzielę o godz. 19:55 w Polsacie, przyciąga nie tylko fanów tańca, ale i muzyki. Odcinek „Beata Night” udowodnił, że połączenie legendy polskiej sceny muzycznej z widowiskiem tanecznym to przepis na telewizyjny sukces.