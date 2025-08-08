Bas Tajpan pozostawił po sobie niewydaną muzykę. Pośmiertny singiel trafił do internetu

fot. YouTube

Na kanale SLAVIC RASTA pojawił się nowy klip zrealizowany do utworu „Wielka moc”. Można uznać, że pojawił się zgodnie z planem, ponieważ artysta szykował publikację właśnie na sierpień. Niestety, Damian nie doczekał premiery. Artysta zmarł w połowie lipca, w wieku zaledwie 47 lat.

„Damianowi bardzo zależało, żeby ten klip się pojawił”

„Cześć, z tej strony Jakub Kłak. Przed Wami utwór 'Wielka moc’, wraz z teledyskiem. Pracowaliśmy nad nim z Basem i Pawulonem w ostatnich miesiącach. Planowo kawałek miał mieć swoją premierę w sierpniu tego roku, Damianowi bardzo zależało, żeby ten klip się pojawił. Za produkcję muzyczną odpowiada Pawulon.vibe, opracowanie graficzne singla to zasługa Roberta Mordarskiego, a realizacja wideo to moja robota. W teledysku oprócz ujęć, które stworzyliśmy z Basem, możecie także zobaczyć archiwalne fragmenty innych klipów i koncertów. Energia Basa zostanie z nami na zawsze, 1Miłość!” – czytamy w opisie teledysku.

Czy doczekamy się większej liczby pośmiertnych piosenek Basa? Czas pokaże