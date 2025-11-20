CGM

bambi zapowiada nowy singiel. „Nazywam się Michalina Włodarczy i startuję do roli bambi” – raperka przechodzi artystyczny restart

"Słyszymy się dziś o północy"

2025.11.20

Foto: @bambi.ofc

bambi wraca z zupełnie nową odsłoną. Po zakończeniu współpracy z Young Leosią i zamknięciu poprzedniego etapu kariery, artystka oficjalnie zapowiada nowy singiel oraz pełen rebranding swojego projektu. Wszystko wskazuje na to, że piątek przyniesie premierę jednego z najbardziej symbolicznych utworów w jej karierze.

„Słyszymy się dziś o 00.00” – bambi zapowiada premierę

Na profilu Let It B pojawił się nowy film, w którym bambi przedstawia się słowami:

„Nazywam się Michalina WłodarczyK i startuję do roli bambi”.

To forma kreatywnego „przesłuchania”, sugerująca, że artystka wprowadza siebie samą na nowo, jakby aplikowała do własnej roli.

W opisie nagrania pojawił się podpis:

„Słyszymy się dziś o 00.00”, co niemal jednoznacznie sugeruje premierę nowego singla jeszcze tej nocy.

Rebranding po odejściu z Young Leosią

Ostatnie tygodnie przyniosły dla bambi ogromną zmianę – zakończenie współpracy z Leosią oraz rozstanie z dotychczasowym wizerunkiem. Fani zauważyli, że raperka usuwa archiwalne treści i czyści swoje profile, przygotowując grunt pod nowy etap. Zmianie wizerunku towarzyszy duża symbolika.

Burzenie lamparta – koniec pewnego etapu

Na Instagramie bambi udostępniła nagranie, na którym rozbija młotkiem figurkę lamparta, czyli swój dotychczasowy symbol. Ten ikoniczny gest to jasny sygnał – artystka zamyka poprzednią erę i odcina się od dawnego stylu, estetyki oraz narracji.

To nie tylko gest wizualny, ale także emocjonalny statement:
czas na coś nowego, bardziej osobistego, dojrzałego i niezależnego.

Let It B – nowa odsłona, nowa nazwa, nowy projekt

Raperka stworzyła nowy profil Let It B (@letitbbbbbbb). To właśnie tam publikowane są wszystkie najnowsze zwiastuny jej muzycznego powrotu.

Nazwa projektu wskazuje na silną potrzebę zmian i oddechu. „Let It B” może być zarówno tytułem nowej ery artystycznej, jak i nazwą nowej wytwórni bambi.

Pierwsza muzyczna zapowiedź – snippet „Widziałam już wszystko”

W sieci pojawił się także fragment pierwszego utworu z nowego etapu – „Widziałam już wszystko”. Snippet sugeruje, że styl bambi przeszedł transformację: jest mroczniej, bardziej introspekcyjnie i z wyraźnie dopracowaną produkcją.

 

