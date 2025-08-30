bambi: „Teraz nie trzeba umieć śpiewać, żeby odnieść wielki sukces”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po wakacyjnej przerwie na antenę TVN wraca program Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz zaprosił do pierwszego odcinka nowego sezonu Joannę Senyszyn i bambi. Na instagramowym profilu gospodarza można już zobaczyć zwiastun odcinka, w którym artystka pytana, czy „bambi to hip-hop, czy po prostu robi muzykę”, gwiazda wybiera tę drugą opcję. Po chwili z ust Wojewódzkiego pada pytanie: – Umiesz śpiewać?

– Nie trzeba teraz umieć śpiewać, żeby odnieść wielki sukces – zauważa bambi.

Tutaj następuje cięcie, więc na rozwinięcie tej wypowiedzi musimy poczekać do emisji całości.

BeMy śpiewają „Tolerancję” Soyki po francusku

Pierwszy odcinek nowego sezonu programu „Kuba Wojewódzki” już we wtorek o 22:40. W programie pojawi się także grupa BeMy, która wykona francuskojęzyczną wersję „Tolerancji” nieodżałowanego Stanisława Soyki.