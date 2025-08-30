Szukaj
CGM

bambi: „Teraz nie trzeba umieć śpiewać, żeby odnieść wielki sukces”

bambi uczy Wojewódzkiego, jak zrobić karierę.

2025.08.30

opublikował:

bambi: „Teraz nie trzeba umieć śpiewać, żeby odnieść wielki sukces”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po wakacyjnej przerwie na antenę TVN wraca program Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz zaprosił do pierwszego odcinka nowego sezonu Joannę Senyszyn i bambi. Na instagramowym profilu gospodarza można już zobaczyć zwiastun odcinka, w którym artystka pytana, czy „bambi to hip-hop, czy po prostu robi muzykę”, gwiazda wybiera tę drugą opcję. Po chwili z ust Wojewódzkiego pada pytanie: – Umiesz śpiewać?

Nie trzeba teraz umieć śpiewać, żeby odnieść wielki sukces – zauważa bambi.

Tutaj następuje cięcie, więc na rozwinięcie tej wypowiedzi musimy poczekać do emisji całości.

BeMy śpiewają „Tolerancję” Soyki po francusku

Pierwszy odcinek nowego sezonu programu „Kuba Wojewódzki” już we wtorek o 22:40. W programie pojawi się także grupa BeMy, która wykona francuskojęzyczną wersję „Tolerancji” nieodżałowanego Stanisława Soyki.

Tagi


Popularne newsy

„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał” – Mes odpowiada na diss Tedego
NEWS

„Są zasady dla Jacka i zasady dla Piotrka – Jacek powie policji, gdzie dilera spotkał” – Mes odpowiada na diss Tedego

Po „Suce” czas na „Samicę psa”. Mes zepsuje Tedemu weekend?
NEWS

Po „Suce” czas na „Samicę psa”. Mes zepsuje Tedemu weekend?

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”
NEWS

Kubańczyk szczerze o Zuzi Fijak z modelek: „Oświadczę się jej. Nigdy nie byłem tak zakochany”

„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na Tedego słowo po słowie
NEWS

„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na Tedego słowo po słowie

Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika, szczególnie nie wspominaj dzieci”
NEWS

Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika, szczególnie nie wspominaj dzieci”

Fagata: „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę”
NEWS

Fagata: „Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś k***ą na chwilę”

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”
NEWS

Tomb: „Z ghostwritingu są lepsze pieniądze niż z rapowania”

Polecane

CGM
Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika, szczególnie nie wspominaj dzieci”

Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie prz ...

Emocjonalny wpis Mesa.

1 godzinę temu

CGM
Polski producent na nowej płycie Joeya Bada$$a

Polski producent na nowej płycie Joeya Bada$$a

"Lonely At The Top" jest już dostępne.

2 godziny temu

CGM
Wojciech Cugowski o relacjach z ojcem i bratem. „Nie gadamy ze sobą”

Wojciech Cugowski o relacjach z ojcem i bratem. „Nie gadamy ze s ...

"Funkcjonujemy oddzielnie" - przyznaje artysta.

4 godziny temu

CGM
French Montana wydał milion dolarów na pierścionek zaręczynowy dla arabskiej księżniczki

French Montana wydał milion dolarów na pierścionek zaręczynowy dla ara ...

Luksusowy pierścionek wart fortunę

6 godzin temu

CGM
Sabrina Carpenter zdradza, dlaczego zorganizowała imprezę z okazji premiery płyty na cmentarzu

Sabrina Carpenter zdradza, dlaczego zorganizowała imprezę z okazji pre ...

Album party na Hollywood Forever Cemetery

6 godzin temu

CGM
„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na Tedego słowo po słowie

„Co tu kminić? Skolimowi rób rimming” – diss Mesa na ...

Mamy pełny tekst "Samicy psa"

7 godzin temu