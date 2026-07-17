bambi prezentuje teledysk do singla „WARTO KŁAMAĆ”

bambi nie zwalnia tempa i prezentuje „WARTO KŁAMAĆ” – trzeci singiel zapowiadający jej nadchodzący album. Nowy utwór stanowi bezpośrednią kontynuację historii rozpoczętej w „LET IT B”, pokazując jeszcze bardziej osobistą stronę życia jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia.

W nowym numerze raperka opowiada o emocjach, które pozostają niewidoczne dla fanów. Sukces zawodowy, wyprzedane koncerty i rosnąca popularność przeplatają się z samotnością, presją oraz próbą odnalezienia równowagi między życiem prywatnym a publicznym.

bambi pokazuje kulisy życia w blasku reflektorów

„WARTO KŁAMAĆ” porusza temat wewnętrznych konfliktów i ceny, jaką płaci artystka za życie w centrum zainteresowania. To szczera opowieść o dojrzewaniu, odpowiedzialności oraz emocjach towarzyszących intensywnej karierze muzycznej.

Nowy singiel rozwija narrację zapoczątkowaną przez „LET IT B”, który był uznawany za jeden z najbardziej osobistych utworów w dotychczasowej twórczości bambi.

Za produkcję odpowiada francis

Producentem utworu jest francis, który stworzył kompozycję opartą na wyraźnych kontrastach. Intymna, niemal balladowa atmosfera stopniowo przechodzi w dynamiczny rap, a całość uzupełniają żywe instrumenty, partie chóralne oraz nowoczesna elektronika.

Takie połączenie podkreśla emocjonalny charakter utworu i wyznacza kierunek, w którym zmierza nadchodzący album bambi.

Przed bambi intensywna jesień i autorski festiwal

Równolegle z premierą nowego singla artystka kontynuuje letnią trasę koncertową, występując na największych festiwalach w Polsce.

Najważniejszym wydarzeniem drugiej części roku będzie jednak B-DAY Festival hosted by bambi, który odbędzie się 25 października w warszawskim COS Torwarze. Podczas autorskiego festiwalu fani usłyszą premierowo materiał z nowej płyty, a na scenie pojawią się także zaproszone przez bambi artystki: BIA, Dina Ayada, Pixy oraz Bb trickz.