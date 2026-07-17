CGM

bambi prezentuje teledysk do singla „WARTO KŁAMAĆ”

To kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu

2026.07.17

opublikował:

BAMBI_2ok

bambi nie zwalnia tempa i prezentuje „WARTO KŁAMAĆ” – trzeci singiel zapowiadający jej nadchodzący album. Nowy utwór stanowi bezpośrednią kontynuację historii rozpoczętej w „LET IT B”, pokazując jeszcze bardziej osobistą stronę życia jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia.

W nowym numerze raperka opowiada o emocjach, które pozostają niewidoczne dla fanów. Sukces zawodowy, wyprzedane koncerty i rosnąca popularność przeplatają się z samotnością, presją oraz próbą odnalezienia równowagi między życiem prywatnym a publicznym.

bambi pokazuje kulisy życia w blasku reflektorów

„WARTO KŁAMAĆ” porusza temat wewnętrznych konfliktów i ceny, jaką płaci artystka za życie w centrum zainteresowania. To szczera opowieść o dojrzewaniu, odpowiedzialności oraz emocjach towarzyszących intensywnej karierze muzycznej.

Nowy singiel rozwija narrację zapoczątkowaną przez „LET IT B”, który był uznawany za jeden z najbardziej osobistych utworów w dotychczasowej twórczości bambi.

Za produkcję odpowiada francis

Producentem utworu jest francis, który stworzył kompozycję opartą na wyraźnych kontrastach. Intymna, niemal balladowa atmosfera stopniowo przechodzi w dynamiczny rap, a całość uzupełniają żywe instrumenty, partie chóralne oraz nowoczesna elektronika.

Takie połączenie podkreśla emocjonalny charakter utworu i wyznacza kierunek, w którym zmierza nadchodzący album bambi.

Przed bambi intensywna jesień i autorski festiwal

Równolegle z premierą nowego singla artystka kontynuuje letnią trasę koncertową, występując na największych festiwalach w Polsce.

Najważniejszym wydarzeniem drugiej części roku będzie jednak B-DAY Festival hosted by bambi, który odbędzie się 25 października w warszawskim COS Torwarze. Podczas autorskiego festiwalu fani usłyszą premierowo materiał z nowej płyty, a na scenie pojawią się także zaproszone przez bambi artystki: BIA, Dina Ayada, Pixy oraz Bb trickz.

Tagi


Popularne newsy

Budda fot. materiały prasowe Player
NEWS

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Mandaryna 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl
NEWS

Mandaryna zabrała głos po tym jak Michał Wiśniewski ogłosił, że znowu są parą: „Zamierzam być szczęśliwa”

Iron Maiden PGE 2025 foto_ Wojtek Dobrogojski-51
NEWS

Iron Maiden sprzedali połowę praw do swojej muzyki i wizerunku

___TOMB_Red Bull 64 Bars Live_fot.Dominik Czerny-53
NEWS

Tomb nagrał swoje 64 Bars: „Mam układy jakbym chlał z papieżem”

Lzy 2026
NEWS

Zespół Łzy wydał ważne oświadczenie. „Mamy wyłączne prawo do posługiwania się nazwą Łzy”

Bambi Warto klamac
NEWS

bambi: „To, co lata koło mojej mm, to ich wzrok, przeważnie napalony”

BIG CYC Skiba Karol Makurat
NEWS

Big Cyc w żałobie. Zmarła wieloletnia menedżerka zespołu Katarzyna Kołodziejczyk

Polecane

CGM
kasia sienkiewicz PROMO 1 fot. Dominika Jaruga

Kasia Sienkiewicz prezentuje dwa nowe single. Zapowiadają one solowy a ...

Solowy projekt nabiera rozpędu

37 minut temu

CGM
cgm Hela Milcz v1 Foto @piotr_tarasewicz-1

Cztery piosenkarki w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Muzyczne gwiazdy zdominują parkiet polsatowskiego show

2 godziny temu

CGM
Tax Free Malik

Tax Free prezentuje singiel „MIASTO”. Kazior i Malik Monta ...

Tax Free stawia na melodyjny gangsta rap

3 godziny temu

CGM
QuebonafideTaras

„QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT” trafi do CANAL+. Fani ponow ...

CANAL+ pokaże również musical „PÓŁNOC / POŁUDNIE”

3 godziny temu

CGM
Szaran Julia Posnik

Szaran i Julia Pośnik łączą siły w utworze „UMIAR”

To kolejna zapowiedź nowego albumu

3 godziny temu

CGM
fest

FBI wyznaczyło nagrodę po makabrycznym odkryciu na festiwalu Electric ...

Wstępna sekcja zwłok przyniosła ważne ustalenia

6 godzin temu