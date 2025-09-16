Szukaj
Bad Bunny pokaże finałowy koncert z Portoryko w darmowym streamie na Prime Video

Ostatni show dostępny online za darmo

2025.09.16

opublikował:

Bad Bunny pokaże finałowy koncert z Portoryko w darmowym streamie na Prime Video

fot. mat. pras.

Bad Bunny ogłosił, że jego finałowy koncert rezydencji „No Me Quiero Ir de Aquí” w Portoryko będzie transmitowany na żywo za darmo w serwisie Prime Video, a także w aplikacji Amazon Music oraz na kanale Amazon Music w serwisie Twitch.

Występ odbędzie się 20 września i będzie zwieńczeniem wyjątkowej serii koncertów, które początkowo miały zakończyć się 14 września, ale zostały przedłużone o dodatkowy termin. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dziewięciu występów, finałowy koncert przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Portoryko.

Trailer i kulisy rezydencji Bad Bunny’ego

Wraz z ogłoszeniem streamu zaprezentowano oficjalny trailer, który pokazuje ujęcia z poprzednich występów w ramach historycznej rezydencji. Koncerty od lipca przyciągały ogromne tłumy, a sam projekt spotkał się z entuzjastycznym odbiorem fanów i krytyków.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Amazon Music (@amazonmusic)

 

Nowa światowa trasa koncertowa Bad Bunny’ego

Raper nie zwalnia tempa – ogłosił już światową trasę „Debí Tirar Más Fotos” 2025/2026, w ramach której odwiedzi Amerykę Łacińską, Europę, Azję oraz Australię. Co ważne, artysta zapowiedział dwa ogromne koncerty na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie w czerwcu 2026 roku.

Będzie to pierwsza wizyta Bad Bunny’ego w Europie od 2019 roku i pierwszy występ w Ameryce Łacińskiej od 2022 roku. Artysta zadebiutuje również na żywo w takich krajach jak Australia, Brazylia i Japonia.

Dlaczego Bad Bunny omija USA?

Wokalista podkreślił, że nie planuje koncertów w Stanach Zjednoczonych w ramach tej trasy. Powodem są obawy przed nalotami ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), które od czasu prezydentury Donalda Trumpa znacząco się nasiliły. Raper wspominał również, że osobiście widział taki nalot w Portoryko w czerwcu tego roku.

