Bad Bunny pokaże finałowy koncert z Portoryko w darmowym streamie na Prime Video

fot. mat. pras.

Bad Bunny ogłosił, że jego finałowy koncert rezydencji „No Me Quiero Ir de Aquí” w Portoryko będzie transmitowany na żywo za darmo w serwisie Prime Video, a także w aplikacji Amazon Music oraz na kanale Amazon Music w serwisie Twitch.

Występ odbędzie się 20 września i będzie zwieńczeniem wyjątkowej serii koncertów, które początkowo miały zakończyć się 14 września, ale zostały przedłużone o dodatkowy termin. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych dziewięciu występów, finałowy koncert przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Portoryko.

Trailer i kulisy rezydencji Bad Bunny’ego

Wraz z ogłoszeniem streamu zaprezentowano oficjalny trailer, który pokazuje ujęcia z poprzednich występów w ramach historycznej rezydencji. Koncerty od lipca przyciągały ogromne tłumy, a sam projekt spotkał się z entuzjastycznym odbiorem fanów i krytyków.