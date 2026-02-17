„Back To The Beginning” Ozzy’eg Osbourne’a może stać się koncertem holograficznym

Żona zmarłego artysty, Sharon Osbourne, rozważa przygotowanie wersji holograficznej jego ostatniego, charytatywnego koncertu „Back To The Beginning”.
„Back To The Beginning” – ostatni koncert Ozzy’ego
Finałowe widowisko odbyło się w lipcu ubiegłego roku i celebrowało karierę Ozzy Osbourne oraz zespołu Black Sabbath. W line-upie pojawili się m.in. Yungblud, Steven Tyler oraz członkowie Metallica i Pantera. Koncert miał charakter dobroczynny, a kilka tygodni później Ozzy Osbourne zmarł w wieku 76 lat.
Materiał z wydarzenia został uwieczniony w serialu dokumentalnym Paramount+ Ozzy: No Escape From Now.
Plany holograficzne i filmowe
Sharon Osbourne otrzymała propozycję stworzenia widowiska w stylu ABBA Voyage, czyli koncertu holograficznego.
– „Planów było wiele, ale po śmierci Ozzy’ego wszystko stanęło. Teraz mogę wrócić do pracy i rozważam dostępne opcje – od filmu z koncertu po hologram w stylu ABBA Voyage” – powiedział insider gazecie The Sun.
Rozważane są również projekty filmowe, w tym film biograficzny, w którym Ozzy’ego mógłby zagrać Yungblud.
Ozzfest 2027 – powrót legendy
Sharon zdradziła, że planuje również reaktywację festiwalu Ozzfest w 2027 roku, aby uczcić dziedzictwo męża.
Ozzfest był znanym metalowym festiwalem, którego pierwsza edycja odbyła się w 1996 roku. Jego ostatnia pełna trasa miała miejsce w 2018 roku, a jednorazowy koncert sylwestrowy w 2019.
Sharon Osbourne podkreśla, że celem festiwalu było dawanie szansy młodym artystom:
– „Naprawdę zaczęliśmy festiwale metalowe w tym kraju. To było miejsce dla nowych talentów, coś w rodzaju obozu letniego dla młodych muzyków.”
Współczesna odsłona Ozzfest miałaby być bardziej eklektyczna, obejmując różne gatunki muzyczne, aby odzwierciedlić dzisiejsze gusta fanów. Festiwal mógłby ponownie odbywać się międzynarodowo, podobnie jak w latach 90. i wczesnych 2000., gdy stanowił platformę dla debiutujących zespołów i prezentował największe gwiazdy metalu.