Arab wraca do oktagonu

fot. mat. pras.

Po trzyletniej przerwie Arab wraca do świata freak fightów. Raper wystąpi na zaplanowanej na 11 października gali Prime Show MMA 14: Nowe Rozdanie. Wydarzenie odbędzie się w Pruszkowie (Hala sportowa CKiS).

„Głodny rywalizacji i gotowy, by ponownie namieszać w świecie freak fightów”

„Ostatni raz oglądaliśmy go w akcji w 2022 roku. Teraz wraca głodny rywalizacji i gotowy, żeby ponownie namieszać w świecie freak fightów. (…) Długa przerwa sprawiła, że wielu kibiców zastanawiało się, w jakiej formie wróci i co pokaże. (…) Jego twardy charakter, odwaga i brak kalkulacji zawsze wyróżniały go w oktagonie i teraz też nie zamierza odpuszczać” – reklamuje zawodnika Prime Show MMA.

Z kim zmierzy się Arab? Na tę informację musimy jeszcze chwilę poczekać.

Tęskniliście z Arabem w świecie freak fightów?