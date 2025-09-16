Szukaj
Arab wraca do oktagonu

Raper ostatni raz walczył trzy lata temu.

2025.09.16

Arab wraca do oktagonu

Po trzyletniej przerwie Arab wraca do świata freak fightów. Raper wystąpi na zaplanowanej na 11 października gali Prime Show MMA 14: Nowe Rozdanie. Wydarzenie odbędzie się w Pruszkowie (Hala sportowa CKiS).

„Głodny rywalizacji i gotowy, by ponownie namieszać w świecie freak fightów”

„Ostatni raz oglądaliśmy go w akcji w 2022 roku. Teraz wraca głodny rywalizacji i gotowy, żeby ponownie namieszać w świecie freak fightów. (…) Długa przerwa sprawiła, że wielu kibiców zastanawiało się, w jakiej formie wróci i co pokaże. (…) Jego twardy charakter, odwaga i brak kalkulacji zawsze wyróżniały go w oktagonie i teraz też nie zamierza odpuszczać” – reklamuje zawodnika Prime Show MMA.

Z kim zmierzy się Arab? Na tę informację musimy jeszcze chwilę poczekać.

Tęskniliście z Arabem w świecie freak fightów?

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez PRIME SHOW MMA (@primemma.pl)

