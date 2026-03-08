Alicja Szemplińska zmiotła konkurencję! Znamy szczegółowe wyniki głosowania polskich eliminacji do Eurowizji

Polskie eliminacje do Eurowizji 2026 zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Alicji Szemplińskiej. Artystka nie pozostawiła konkurencji złudzeń – jej utwór „Pray” zdobył największe poparcie widzów TVP i wygrał z wyraźną przewagą. Szczegółowe wyniki głosowania zostały ujawnione w programie „Pytanie na śniadanie”.

Z danych wynika, że piosenka Alicji była bezkonkurencyjna, zdobywając ponad jedną trzecią wszystkich głosów oddanych przez widzów. To pokazuje, jak dużym poparciem cieszy się artystka wśród fanów Eurowizji w Polsce.

„Pray” zdecydowanym faworytem widzów

Utwór „Pray” zdobył aż 32,01% głosów, co dało Alicji Szemplińskiej zdecydowane zwycięstwo w krajowych preselekcjach do Eurowizji 2026. Od wielu tygodni była ona wskazywana jako jedna z głównych faworytek konkursu, a wynik głosowania tylko potwierdził te przewidywania.

Na drugim miejscu znalazła się młoda wokalistka Ola Antoniak, która zdobyła 18,39% głosów. Podium zamknęła Basia Giewont z wynikiem 14,55%. Obie artystki również mogły liczyć na spore wsparcie widzów.

Zaskakująco dobry wynik Piotra Pręgowskiego

Jednym z największych zaskoczeń tegorocznych preselekcji okazał się wynik Piotra Pręgowskiego. Jego występ w internecie często określany był jako kabaretowy i traktowany raczej z przymrużeniem oka. Mimo to artysta zdobył 11,47% głosów, co pozwoliło mu uplasować się w środku stawki.

Ten rezultat pokazuje, że propozycja Pręgowskiego znalazła swoich sympatyków wśród widzów, którzy docenili jego występ podczas polskich eliminacji do Eurowizji.

Największe rozczarowanie preselekcji

Za jednego z największych przegranych konkursu uznaje się Jeremiego Sikorskiego. Artysta zdobył jedynie 3,58% głosów, co było najniższym wynikiem w całej stawce.

Dla wielu fanów Eurowizji był to dość zaskakujący rezultat, ponieważ jego utwór jeszcze przed finałem był wymieniany wśród potencjalnych kandydatów do wysokiego miejsca.

Szczegółowe wyniki głosowania widzów

Pełne wyniki głosowania w polskich eliminacjach do Eurowizji 2026 prezentują się następująco:

Alicja Szemplińska – 32,01%

Ola Antoniak – 18,39%

Basia Giewont – 14,55%

Piotr Pręgowski – 11,47%

Stasiek Kukulski – 9,62%

Karolina Szczurkowska – 6,39%

Anastazja – 4,02%

Jeremi Sikorski – 3,58%

Tak wyraźna przewaga zwyciężczyni pokazuje, że Alicja Szemplińska była zdecydowaną faworytką publiczności. Teraz artystka będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji 2026.