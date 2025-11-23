CGM

Alicia Keys śpiewa po hiszpańsku i włosku w nowym utworze

Współpraca z legendą włoskiej piosenki

2025.11.23

Alicia Keys nauczyła się języka włoskiego i hiszpańskiego do swojego nowego utworu. Gwiazda pojawia się na nowym albumie legendarnego włoskiego muzyka Erosa Ramazzottiego Una Storia Importante. 44-letnia piosenkarka opisała nagrywanie utworu L’aurora w różnych językach jako „niesamowite doświadczenie”.

W rozmowie z kolumną Bizarre w The Sun Keys powiedziała:

„Bawiliśmy się świetnie. Tworzymy piękną piosenkę L’aurora i uczyłam się jej zarówno po hiszpańsku, jak i po włosku. To naprawdę ekscytujące móc śpiewać w całkiem innym języku, poczuć poezję i piękno słów – to niesamowite. Brzmiało to bardzo naturalnie i przyjemnie.”

Żarty Erosa w studiu

Alicia przyznała, że Eros był w studiu „figlarnym żartownisiem”:

„Próbował mnie straszyć przez cały czas, ale jestem twarda. Nie da się mnie przestraszyć. Ale było pięknie. Kocham to i jestem bardzo podekscytowana tym projektem.”

Eksploracja nowych kierunków muzycznych

Alicia podkreśliła również chęć eksperymentowania i odkrywania nowych kierunków muzycznych:

„W najbliższych miesiącach rozpocznę pracę nad kolejnym projektem. Jestem podekscytowana, by zebrać wszystkie esencje i energie i dalej odkrywać, dokąd muzyka mnie zaprowadzi w jej najprawdziwszej formie.”

