Alberto zawalczy o mistrzowski pas na gali FAME 30

Starcie Alberto z Wiewiórem zaplanowano na 21 marca

2026.03.08

Alberto stanie przed szansą zdobycia mistrzowskiego pasa podczas nadchodzącej gali FAME 30: Icons. Raper zmierzy się z zawodnikiem znanym jako Wiewiór, a stawką pojedynku będzie pas w kategorii do 93 kilogramów.

Walka o pas w kategorii do 93 kg

Do starcia dojdzie podczas gali FAME 30: Icons, która odbędzie się w Gliwice. Organizatorzy potwierdzili, że pojedynek Alberto z Wiewiórem będzie walką o mistrzostwo w limicie wagowym do 93 kg.

Według zapowiedzi federacji, walka ma być jednym z najważniejszych momentów wydarzenia.

„Mistrzowski pas kategorii do 93 kg stawką walki Wiewiór vs Alberto! Ten pojedynek zapowiada się wyjątkowo”.

Wiewiór może przejść do historii FAME

Dla Wiewiór pojedynek ma jeszcze większą wagę. Zawodnik jest już mistrzem w dwóch innych limitach wagowych – 77 oraz 84 kg. Jeśli wygra także tę walkę, zostanie pierwszym zawodnikiem w historii federacji FAME MMA z trzema mistrzowskimi pasami.

Szansa na rewanż za brata

Dla Alberto walka ma również osobisty wymiar. Raper reprezentujący ekipę Miejska Jungla może w klatce pomścić swojego brata, Josef Bratan.

W 2023 roku Josef Bratan przegrał z Wiewiórem, kilkukrotnie lądując na deskach podczas pojedynku. Teraz Alberto będzie miał okazję zrewanżować się za tamtą porażkę i jednocześnie zdobyć swój pierwszy mistrzowski pas w federacji.

Kiedy odbędzie się walka?

Starcie Alberto z Wiewiórem zaplanowano na 21 marca w Gliwicach podczas gali FAME 30: Icons.

 

