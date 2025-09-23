Szukaj
Alberto przekonuje, że miał dogadaną walkę z innym raperem, ale rywal się wycofał

Kto w zastępstwie "wpadnie pod maczetę"?

2025.09.23

opublikował:

fot. mat. pras.

W ubiegłym tygodniu Prime Show MMA ogłosiło, że po trzyletniej przerwie Arab wraca do oktagonu. Na najbliższej gali federacji freakowej raper zmierzy się z Black Pantherem. Okazuje się jednak, że pierwotnie artysta miał walczyć z kimś innym, tak przynajmniej przekonuje Alberto.

Alberto miał walczyć z Arabem?

Związany z Fame były podopieczny Malika Montany poinformował odbiorców na Instagramie, że to właśnie on miał być pierwszym rywalem Araba po przerwie. Alberto sugeruje, że jego rywal zrezygnował z pojedynku.

Arab w strachu, więc się wycofał. Kto według was na jego miejsce wpadnie pod maczetę? – zwrócił się do fanów Alberto.

Arab nie odniósł się do uwagi Alberto. Wydaje nam się jednak, że prędzej czy później to zrobi.

