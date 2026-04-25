Aktorka, która zagrała w teledysku d4vd przerywa milczenie. „To potwór”

2026.04.25

Sprawa d4vd i zabójstwa Celeste Rivas Hernandez wciąż budzi ogromne emocje. Nowy głos w tej sprawie zabrała Cassidy Clarke – aktorka, która zagrała dziewczynę artysty w teledysku do utworu „Here With Me”.

„Nie chcę mieć z nim nic wspólnego”

Clarke opublikowała nagranie na TikToku, w którym stanowczo odcięła się od muzyka. Podkreśliła, że ich współpraca miała wyłącznie zawodowy charakter i dziś nie chce być w żaden sposób z nim łączona.

W swojej wypowiedzi stwierdziła:

„Nie utożsamiam się z d4vd w żadnym stopniu. To była tylko praca. (…) On jest potworem”.

Aktorka zaznaczyła również, że zamierza całkowicie usunąć wszelkie powiązania z artystą, w tym relacje w mediach społecznościowych.

Kulisy pracy na planie teledysku

Clarke wróciła także do wspomnień z planu klipu z 2022 roku. Jak relacjonuje, zdjęcia trwały około 12 godzin, a na miejscu obecna była rodzina d4vd, ponieważ w tamtym czasie był on niepełnoletni.

Aktorka przyznała, że ich relacje nie były szczególnie dobre już wtedy. Dodała również, że zdecydowała się zabrać głos, ponieważ wielu internautów dopytywało ją o związek ze sprawą i ewentualną wiedzę na temat wydarzeń.

Sprawa morderstwa nabiera tempa

Śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas Hernandez wciąż trwa. Artysta został aresztowany i usłyszał poważne zarzuty, w tym morderstwa. Według ustaleń śledczych ciało nastolatki odnaleziono w samochodzie należącym do muzyka.

d4vd nie przyznaje się do winy i złożył w sądzie oświadczenie o niewinności. Jednocześnie sprawa wywołała ogromne poruszenie w branży muzycznej – część artystów zdecydowała się usunąć wspólne utwory z platform streamingowych.

Reakcje i dalszy rozwój wydarzeń

Wypowiedź Cassidy Clarke tylko podgrzała atmosferę wokół sprawy. W mediach społecznościowych trwa intensywna dyskusja, a kolejne osoby związane z artystą zaczynają zabierać głos.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszego przebiegu procesu. Sąd ma wkrótce przeanalizować zgromadzone dowody, które mogą zadecydować o losie d4vd.

I do not associate with David Burke. Justice for Celeste Rivas Hernandez and her family

♬ original sound – Cassidy Clarke

