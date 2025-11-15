CGM

Akon został aresztowany przez policję. Jak się okazało – bezprawnie

Akon aresztowany w DeKalb County

2025.11.15

fot. mat. pras.

Raper został zatrzymany przez policję w DeKalb County w Georgii z powodu nakazu sądowego. Artyście zrobiono standardowe zdjęcie policyjne, jednak po sześciu godzinach został zwolniony.

Powód zatrzymania – zawieszona licencja

Jak podaje lokalna policja, powodem zatrzymania był nakaz sądowy związany z prowadzeniem pojazdu na zawieszonej licencji. Funkcjonariusze zauważyli samochód Akona unieruchomiony na drodze z powodu rozładowanego akumulatora i w trakcie kontroli odkryli, że raper prowadzi pojazd bez ważnej licencji.

Akon nie powinien był być aresztowany

Zespół reprezentujący Akona podkreśla, że artysta uregulował opłatę za zawieszoną licencję, lecz płatność nie została poprawnie wprowadzona do systemu. Właśnie ten błąd administracyjny doprowadził do zatrzymania rapera. Sprawa ma zostać wyjaśniona podczas przesłuchania w sądzie w grudniu.

Dodatkowe informacje z raportu policji

Podczas kontroli policyjnej znaleziono także nielegalny waporyzator w konsoli samochodu, który został zabezpieczony i przeznaczony do zniszczenia zgodnie z procedurami.

