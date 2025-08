Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

fot. Ewelina Eris Wójcik / Show The Show

2025 r. to świetny czas dla fanów Acid Drinkers. Po kilkuletniej przerwie zespół wraca na scenę. Mało tego – wraca w oryginalnym składzie – z Litzą na pokładzie. W sierpniu Acidzi wystąpią na Rockowiźnie w Gdański, Poznaniu i Krakowie, jesienią i zimą czekają nas cztery koncerty halowe – 4 października w Warszawie (Torwar), 8 listopada we Wrocławiu (Hala Stulecia), 20 grudnia w Katowicach (Spodek) i 13 marca przyszłego roku w Poznaniu.

Przy okazji powrotu grupy na scenę fani liczyli na album. Na ten na razie się jednak nie zanosi. W wywiadzie dla „Teraz Rocka” Titus zasugerował, by póki co się nie nastawiać.

Bez płyty…

– Jeśli zagramy to wszystko i wszystko fajnie wypali, a my sobie popatrzymy głęboko w oczy i stwierdzimy „tak” to tak, a jeśli nikt się nie odezwie to chyba nie (śmiech). Nie interesują mnie oczekiwania innych, musi się u nas pojawić żar, swędzenie, chęć i tak dalej. Jak się nie pojawią to możesz odpierdolić płytę i nic z tego nie wyjdzie. Mówię uczciwie – powiedział muzyk.

…za to z książką

Płyty nie będzie, będzie natomiast książka. Leszek Gnoiński zapowiedział, że wkrótce ukaże się rozszerzona wersja jego książki „Raport o Acid Drinkers”. Oryginał ukazał się w 1996 r., spodziewamy się więc, że autor dopisał sporo nowego.

– Mogę już się pochwalić okładką książki o Acid Drinkers. Zdjęcie wykonał niezastąpiony Leszek Brzoza, którego zdjęcie widnieje również na okładce wydania z 1996 roku. Postanowiłem powtórzyć ujęcie sprzed 30 lat i robione okiem fotografa odpowiedzialnego za poprzednie zdjęcie. Tak dla kontynuacji. Co prawda nie są to te same schody, pogoda była bardziej kapryśna, ale efekt dobry. Już za moment ogłosimy preorder i więcej informacji o książce, więc czuwajcie – poinformował w mediach społecznościowych były redaktor naczelny CGM.pl Leszek Gnoiński.