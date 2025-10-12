Szukaj
6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania

Tekashi po raz kolejny wraca do głośnego tematu swoich zeznań

2025.10.12

Tekashi po raz kolejny wraca do głośnego tematu swoich zeznań w sprawie Nine Trey Bloods RICO. W nowym wywiadzie dla DJ Vlada raper wyjaśnił, że jego wypowiedzi dotyczące Cardi B i Jim Jonesa zostały wyrwane z kontekstu i wykorzystane, by przedstawiać go w negatywnym świetle.

6ix9ine: „Nigdy ich nie wymieniłem”

Podczas rozmowy na VladTV, 6ix9ine odniósł się do zarzutów, że to on miał rzekomo ujawnić powiązania Cardi B i Jim Jonesa z gangiem Nine Trey Bloods. Jak tłumaczy, ich nazwiska pojawiły się w trakcie krzyżowego przesłuchania przez adwokata jednego z oskarżonych – to on miał ich wprowadzić do rozmowy, a nie sam Tekashi.

„Nigdy ich nie wymieniłem, nigdy nie poruszyłem ich tematu” – powiedział 6ix9ine. – „To obrońca Harva zadał pytanie o nich. Tak pojawiły się ich nazwiska. Cała narracja, że 6ix9ine donosił na wszystkich, to tylko próba, by mnie oczernić.”

Jak naprawdę wyglądały zeznania 6ix9ine’a?

W opublikowanym fragmencie rozmowy widać moment, gdy Tekashi rozpoznaje na nagraniu rozmowę telefoniczną, w której pojawia się Jim Jones, określony jako „emerytowany raper”. Raper potwierdził też pytania o jego związki z gangiem Nine Trey, co zdaniem krytyków potwierdza jego współpracę z organami ścigania.

Mimo to 6ix9ine upiera się, że jedynie odpowiadał na pytania zadane mu przez prawników i nie miał wyboru – został wezwany do sądu pod przysięgą, a unikanie odpowiedzi mogłoby skutkować zarzutem krzywoprzysięstwa.

Obawy o bezpieczeństwo po zeznaniach

6ix9ine przyznał również, że po rozprawie czuł się zagrożony. Jak twierdzi, zarówno Jim Jones, jak i Mel Murda mieli rozmawiać o „zdyscyplinowaniu” go za współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Artysta wyznał, że obawiał się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.

6ix9ine broni się przed „fałszywą narracją”

Według rapera, wiele osób nie ogląda całych wywiadów i opiera się jedynie na fragmentach, które mają go skompromitować. 6ix9ine twierdzi, że mówi wyłącznie prawdę, ale to nie pasuje do medialnych narracji:

„Ludzie nie chcą oglądać faktów. Wolą wersję, w której 6ix9ine to zdrajca. Ale wszystko, co powiedziałem, to fakty.”

 

 

