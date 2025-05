3 Doors Down: Wokalista grupy ujawnia, że ma raka w IV stadium. Zespół odwołuje trasę koncertową

Brad Arnold z 3 Doors Down zmaga się z rakiem – diagnoza wstrząsnęła fanami

Brad Arnold, wokalista zespołu 3 Doors Down, ogłosił, że zdiagnozowano u niego raka nerki (clear cell renal carcinoma) w czwartym stadium, który przerzucił się do jego płuc. Muzyk, znany z hitów takich jak „Kryptonite” czy „Here Without You”, poinformował o swojej chorobie w emocjonalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych 7 maja 2025 roku.

„Mam dla was dziś niezbyt dobre wieści. Od kilku tygodni byłem chory, trafiłem do szpitala i po badaniach usłyszałem diagnozę – to rak nerkowokomórkowy, który przerzucił się do płuc. To już czwarty etap – niezbyt dobra wiadomość…” – powiedział Arnold.

Mimo dramatycznej diagnozy, artysta wykazał ogromną siłę ducha i wiarę w pozytywne zakończenie.

„Ale wiecie co? Mamy potężnego Boga, który może pokonać wszystko. Naprawdę, szczerze, nie boję się tego wcale” – dodał wokalista 3 Doors Down.