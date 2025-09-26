Szukaj
FOTO

Tak Julia Wieniawa świętowała premierę swojego nowego albumu (Foto)

Tylko u nas fotorelacja z wczorajszego release party "Światłocieni"

2025.09.26

opublikował:

Tak Julia Wieniawa świętowała premierę swojego nowego albumu (Foto)

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Wczoraj, w warszawskiej Butelkowni, odbyło się release party krążka „Światłocienie” Julii Wieniawy. Artystka opowiedziała Gabi Drzewieciej historię powstawania nowego albumu i zagrała, krótki koncert. Wśród gości na scenie pojawiły się Dziarma, Julia Pośnik i Zalia. Po występie, dwie godziny przed premierą nowego albumu, Julka odebrała Złotą płytę, którą przyniosła jej popularność jej singli ze „Światłocieni” na streamingach.

„Światłocienie” – nowy album Julii Wieniawy

Nowa płyta Julii Wieniawy „Światłocienie” to intymna i wielowymiarowa opowieść, podzielona na dwie kontrastowe części:

Światło – delikatne, emocjonalne, pełne ciepła i nadziei (utwory: „Sobą tak”, „Kocham”),

Cienie – mocne, elektroniczne i bezpośrednie, z odważnym tekstem (utwory: „Od Nowa”, „U mnie”, „Nie będziemy tęsknić”).

Artystka ukazuje dwa oblicza – jasną stronę pełną wdzięczności i empatii oraz alter ego o imieniu Anastazja, które symbolizuje ciemniejsze doświadczenia, pożądanie i niepokój.

@cgm.plJulia Wieniawa „Sobą tak” – premiera albumu „Światłocienie” #JuliaWieniawa #siwatlocienie #sobatak #cgm

♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

„Światłocienie Tour 2025” – jesienna trasa koncertowa

Jesienią Julia Wieniawa wyrusza w trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”, podczas której odwiedzi siedem polskich miast:

02.10 – Kraków / Klub Studio

03.10 – Łódź / Klub Wytwórnia

04.10 – Gdańsk / Stary Maneż

11.10 – Warszawa / Klub Stodoła

16.10 – Wrocław / Centrum Koncertowe A2

19.10 – Poznań / Klub B17

23.10 – Katowice / P23

Koncerty będą spektaklem łączącym muzykę, taniec, światło i emocjonalny przekaz. Publiczność usłyszy premierowe utwory z albumu oraz największe przeboje artystki.

