Imagine Dragons zagrali wczoraj na Narodowym. Zobacz nasze zdjęcia z tego koncertu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Imagine Dragons – światowa gwiazda rocka na dwóch koncertach w Warszawie

Imagine Dragons, jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych XXI wieku, ponownie udowadnia swoją globalną dominację. Grupa z Las Vegas, znana z takich hitów jak „Radioactive”, „Believer”, „Demons” i „Thunder”, wciąż bije rekordy sprzedaży, streamingu i frekwencji koncertowej.

Wczoraj zespół wystąpił na wyprzedanym koncercie na Stadionie Narodowym w Warszawie, dając pierwszy z dwóch zaplanowanych występów w stolicy Polski. Fani mogli usłyszeć największe przeboje oraz utwory z ostatnich albumów „Mercury – Act 1” i „Mercury – Act 2”, wyprodukowanych przez legendarnego Ricka Rubina.

Rekordy i osiągnięcia Imagine Dragons

Imagine Dragons to:

zdobywcy nagrody GRAMMY® i posiadacze diamentowego certyfikatu RIAA

autorzy 4 diamentowych singli w historii RIAA: „Radioactive”, „Believer”, „Demons”, „Thunder”

ponad 74 miliony sprzedanych albumów, 65 milionów utworów cyfrowych i ponad 160 miliardów streamów na całym świecie

zespół z 10 utworami przekraczającymi 1 miliard odtworzeń na Spotify

twórcy teledysków z miliardami wyświetleń na YouTube („Thunder”, „Believer”, „Radioactive”, „Demons”)

Hity, które podbiły świat

Najnowsze przeboje, takie jak „Bones” z albumu Mercury – Act 2 oraz globalny hit „Enemy” (we współpracy z J.I.D), na stałe zagościły w światowych playlistach. „Enemy” zajął 6. miejsce na IFPI Global Singles Chart 2022, zdobywając miliardy streamów i dominując w alternatywnym radiu.

Zaangażowanie społeczne i nagrody

Imagine Dragons nie tylko tworzą muzykę – aktywnie wspierają działania charytatywne. Są ambasadorami kampanii UNITED 24, organizowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, oraz założycielami fundacji Tyler Robinson Foundation i LOVELOUD.

W 2022 roku zespół zdobył cztery nominacje do American Music Awards, a także nominację do People’s Choice Awards oraz MTV Video Music Awards w kategorii „Video For Good” za utwór „Crushed”.

Koncert Imagine Dragons w Warszawie – galeria zdjęć

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z koncertu Imagine Dragons w Warszawie, który odbył się na Stadionie Narodowym. To był wieczór pełen emocji, energii i niezapomnianych momentów. Dziś zespół wystąpi ponownie na Stadionie Narodowym – na drugim wyprzedanym koncercie w Warszawie. Organizatorem obu wydarzeń jest Live Nation.

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl