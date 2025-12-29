Fokus i Rahim domykają 25 lat historii i otwierają nowy rozdział. Katowice dostały pełen przekrój

Foto: M. Dyszlewski

Katowice – miasto, w którym wszystko się zaczęło – 27 grudnia stało się świadkiem wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Międzynarodowe Centrum Kongresowe gościło jubileuszowy koncert Fokusa i Rahima „Od Zet do A. 25 lat”. Trzy godziny muzyki, pełna hala i przekrój przez wszystkie etapy ich kariery – od Paktofoniki po najnowszy materiał – sprawiły, że wydarzenie zapadło w pamięć fanom hip-hopu.

Nowy materiał od razu na start

Koncert rozpoczął się od utworów z najnowszej płyty „Katharsis”, które po raz pierwszy zabrzmiały na żywo. Publiczność w MCK mogła usłyszeć m.in. numery: „Diamenty”, „Xennials”, „Biorę na cel” i „Historia”. Już od pierwszych minut było jasne, że jubileusz jest jednocześnie startem nowego rozdziału w karierze artystów.

Jedna historia, różne składy

Setlista prowadziła słuchaczy w odwrotnej chronologii – od najnowszych numerów po starsze utwory. Na scenie zabrzmiały kawałki z projektów współtworzonych przez Fokusa i Rahima: Pokahontaz, Pijani Powietrzem, PFK Kompany oraz Paktofonika. Dzięki temu koncert pokazał ciągłość artystycznej drogi i szacunek dla wcześniejszych etapów kariery.

Goście i energia na scenie

Na scenie pojawili się artyści, którzy odgrywali ważną rolę w historii muzycznej Fokusa i Rahima: Grubson, Gutek, Abradab, donGURALesko, Śliwka Tuitam, Kleszcz, Zbuku, 21NADOBE oraz Sot. Ich wejścia były logicznie osadzone w secie i potęgowały energię wśród publiczności. Refreny śpiewane wspólnie z fanami oraz pełna hala stworzyły wyjątkową atmosferę, wspieraną światłem i wizualizacjami dopasowanymi do narracji koncertu.

Trzy godziny muzyki na żywo

Koncert trwał trzy godziny i objął materiał z niemal wszystkich płyt Fokusa i Rahima: „Renesans”, „Reset”, „Reversal”, „Rekontakt”, „Prewersje”, „Podróże po amplitudzie”, „Alfa i Omega”, „Receptura”, „Archiwum Kinematografii”, „Zawieszeni w czasie i przestrzeni” oraz „Kinematografia”. Finałowe wykonania klasyków potwierdziły, że ich katalog wciąż działa na żywo i trafia do kilku pokoleń słuchaczy.

Foto: Mariusz Dyszlewski