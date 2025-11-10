Grzegorz Turnau: „Ja w ogólne nie wchodzę w branżę hip-hopową, ale ona czasem mnie obserwuje. Dzięki temu zagrałem z Taco W Tauron Arenie”

Grzegorz Turnau, legenda polskiej sceny muzycznej, powrócił z nowym, autorskim albumem „Szósta godzina”, który ukazał się 10 października 2025 roku, po 11 latach od poprzedniego wydawnictwa.

„Szósta godzina” – nowa płyta Grzegorza Turnaua

Album „Szósta godzina” zawiera 14 piosenek, w tym trzy już znane single:

„Utrata (Z duszą na listek)”

„Paskudna piosenka”

„Szósta godzina”

Jak mówi sam Grzegorz Turnau:

„Nadchodzący album jest dwustronny. Z jednej strony liryczny, z drugiej — komiczny. Nastrojowy i pastiszowy. Ciemny i jasny. Jak pory roku, które dążą do mojej ulubionej zimy. Wierszom L.A. Moczulskiego, J. Czechowicza, R. Frosta, A. Zagajewskiego, B. Maja towarzyszą moje teksty i ten aspekt stanowi również o dwustronności płyty — poważna poezja spotyka się tu z amatorskim komentarzem”.

Album dostępny jest w formatach CD i LP, co pozwala zarówno kolekcjonerom, jak i nowym fanom cieszyć się muzyką w klasycznej formie.

Gość podcastu „1 NA 1”

W związku z premierą płyty, Grzegorz Turnau był gościem podcastu Artura Rawicza „1 NA 1”, gdzie opowiadał o procesie powstawania albumu, inspiracjach oraz współpracach z młodymi artystami.

Podczas rozmowy muzyk podzielił się również ciekawostkami ze swojego życia codziennego, m.in. zamiłowaniem do książek, muzyki i Instagramowych rolek z pieskami.