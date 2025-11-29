CGM

Zdechły Osa z nowym albumem: „TRASH TAPE to mój najgorszy album do tej pory”

TRASH TAPE jest manifestem wolności, autoironią i odwagą w łamaniu schematów

2025.11.29

Zdechły Osa z nowym albumem: „TRASH TAPE to mój najgorszy album do tej pory”

Foto: Bruno Mazur

Zdechły Osa powraca z kolejnym zaskakującym projektem. Po serii wybuchowych i nietypowych singli artysta prezentuje swój najnowszy album „TRASH TAPE”, który – jak sam twierdzi – jest „najgorszą płytą w jego karierze”. Paradoksalnie, mimo takiej zapowiedzi, zainteresowanie nowym materiałem jest ogromne.

Eksperymentalne single i zaskakujący pre-order

W ostatnich miesiącach Zdechły Osa wypuścił energetyczne i hardcore’owe numery, takie jak WKURWELEPSZEPOGO czy DZIDEWEEDEM, a także bardziej eksperymentalne utwory, m.in. DIEINKRK i NANANA. Każdy z nich potwierdza jego charakterystyczne, alternatywne podejście do muzyki.

Choć artysta żartobliwie twierdził, że pre-order „nadawał się tylko do śmieci”, wszystkie przedsprzedażowe pakiety rozeszły się błyskawicznie. Co więcej, jeszcze przed premierą albumu Zdechły Osa przekroczył 800 tys. miesięcznych słuchaczy na Spotify, co dodatkowo podkreśla rosnącą popularność jego twórczości.

„TRASH TAPE” – powrót do punk-rapowego brzmienia

Nowy album Zdechłego Osy to materiał surowy, bezkompromisowy i mocno eksperymentalny. TRASH TAPE stanowi powrót do korzeni artysty – punkowo-rapowej energii połączonej z brudną elektroniką. Na krążku słychać zarówno Osy, jak i zaproszonych gości, którzy razem tworzą intensywny, nieprzewidywalny klimat.

Trzeci album Wrocławianina jest też podsumowaniem jego dotychczasowej drogi – od platynowego „Sprzedałem dupę”, diamentowego „Patolove”, przez „Breslau Hardcore”, aż po jego debiut filmowy w „WROOKLYN ZOO”.

Producenci i goście na płycie „TRASH TAPE”

Za produkcję albumu odpowiada przede wszystkim Aetherboy1, wspierany przez Dendi Made-It, Bodhi i Cool P z kolektywu ĆPAJ STAJL. Na płycie pojawiają się również goście, w tym Kuba Kawalec z Happysad, który użyczył swojego charakterystycznego wokalu w utworze WAKACYJNE G*WNO DO RADIA – przewrotnie nazwanym, bo nie jest ani wakacyjny, ani radiowy, ani „g*wniany”.

„TRASH TAPE” jako manifest artystycznej wolności

Projekt to coś więcej niż zwykły album. TRASH TAPE jest manifestem wolności, autoironią i odwagą w łamaniu schematów. Mimo że Osa żartobliwie odradza jego słuchanie, materiał pokazuje, że w jego pozornym chaosie kryje się metoda. Dzięki temu album ma szansę stać się jednym z najbardziej interesujących wydawnictw roku.

Trasa koncertowa Zdechłego Osy

Promocja albumu rusza już 7 grudnia w Krakowie. Zdechły Osa wyrusza w niemal dwumiesięczną trasę koncertową, podczas której zaprezentuje materiał z „TRASH TAPE” na żywo.

Gdzie kupić album „TRASH TAPE”?

Album TRASH TAPE można zamawiać na oficjalnej stronie: trashtape.pl.

