Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej Kamila „Buddy” Labuddy. Dwóch mężczyzn zostało skazanych za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego na popularnym youtuberze. Choć orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, sąd uznał winę oskarżonych i wymierzył im kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Wyrok w sprawie Buddy

14 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza wydał wyrok w sprawie dotyczącej szantażu wobec Kamila „Buddy” Labuddy. Informację przekazała kancelaria reprezentująca influencera.

Dwóch oskarżonych mężczyzn – Damian S. oraz Artur R. – zostało uznanych za winnych usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Sąd wymierzył im kary odpowiednio roku i czterech miesięcy oraz roku i ośmiu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Sąd zasądził także nawiązkę

Poza karami więzienia sąd zdecydował również o przyznaniu nawiązki na rzecz Kamila Labuddy. W uzasadnieniu wskazano, że zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził, iż oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu, dążąc do osiągnięcia korzyści majątkowej.

Wyrok pozostaje jednak nieprawomocny, co oznacza, że strony mają możliwość wniesienia apelacji.

Od szantażu do procesu

Sprawa stała się głośna w 2024 roku, kiedy Budda publicznie poinformował, że padł ofiarą szantażu. Niedługo później zatrzymano dwóch podejrzanych, a akt oskarżenia trafił do sądu.

Ostatecznie postępowanie prowadził Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, który po przeprowadzeniu procesu wydał wyrok skazujący.

Co oznacza usiłowanie wymuszenia rozbójniczego?

Oskarżeni odpowiadali za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, czyli próbę zmuszenia innej osoby do rozporządzenia swoim majątkiem poprzez groźby dotyczące ujawnienia informacji naruszających jej dobre imię lub prywatność.

Sąd uznał, że w tej sprawie doszło do realizacji znamion zarzucanego czynu, dlatego zdecydował o wymierzeniu kar bezwzględnego pozbawienia wolności.