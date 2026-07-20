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Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewali, że to kokaina – muzyk rozwiał wszelkie wątpliwości

Do sieci trafiły nagrania pokazujące moment, jak grudka spada na mikrofon...

2026.07.20

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foto: P. Tarasewicz

Robbie Williams odniósł się do internetowych spekulacji, które pojawiły się po jego występie podczas finału mistrzostw świata 2026. Wszystko zaczęło się od krótkiego wywiadu udzielonego niemieckiej stacji MagentaTV tuż po ceremonii zamknięcia turnieju na MetLife Stadium.

W trakcie rozmowy niewielka biała grudka wypadła z nosa muzyka i spadła na jego mikrofon. Williams strzepnął ją dłonią, a chwilę później przypadkowo przykleił ją sobie do czoła, dotykając włosów. Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe, a część internautów zaczęła sugerować, że mógł to być narkotyk.

Robbie Williams zareagował z humorem

Artysta postanowił szybko odpowiedzieć na pojawiające się plotki. Na swoim Instagramie opublikował humorystyczne nagranie, w którym nawiązał do całej sytuacji.

Leżąc w łóżku, Williams żartobliwie powiedział, że zachował się „głęboko nieprofesjonalnie” i że ludzie zaczęli się o niego martwić.

– „Ale wszystko w porządku, bo miałem jeszcze kilka” – zażartował.

Chwilę później pokazał język, na którym znajdowały się dwa okrągłe miętowe cukierki, wybuchając śmiechem. Film opatrzył podpisem:

„Just woke up and feeling… Mint”.

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Internauci snuli teorie

Krótki fragment wywiadu stał się viralem, a w mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze sugerujące, że biały przedmiot mógł być kokainą. Żartobliwa odpowiedź Robbiego Williamsa rozwiała jednak wątpliwości i pokazała, że całą sytuację potraktował z dużym dystansem.

Williams od lat otwarcie mówi o swojej przeszłości

Robbie Williams wielokrotnie opowiadał o swoich dawnych problemach z alkoholem i narkotykami. W ostatnich latach podkreśla jednak, że całkowicie zmienił swoje życie.

W wywiadzie udzielonym hiszpańskiemu dziennikowi El País na początku lipca artysta zdradził, że od 25 lat nie pije alkoholu. Już wcześniej apelował również o ograniczenie używek, przekonując, że uzależnienia stają się dla wielu osób niebezpieczną podporą w codziennym życiu.

Gwiazdorski występ podczas finału mundialu

Robbie Williams był jedną z największych gwiazd ceremonii zamknięcia mistrzostw świata 2026. Jako oficjalny ambasador muzyczny FIFA wykonał utwór „Desire” wspólnie z Laurą Pausini i Nicole Scherzinger.

Występ był częścią widowiskowego show, w którym pojawili się także Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber oraz Burna Boy. Ceremonia zgromadziła na stadionie tysiące kibiców i miliony widzów przed telewizorami na całym świecie.

Choć po finale więcej mówiło się o zabawnym incydencie z wywiadu niż o samym występie Williamsa, sam artysta udowodnił, że potrafi z dużym poczuciem humoru reagować na internetowe plotki.

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