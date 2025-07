Young Noble z Outlawz popełnił samobójstwo. Tragiczna śmierć współpracownika Tupaca

Kim był Young Noble?

Young Noble, a właściwie Rufus Lee Cooper III, był amerykańskim raperem znanym głównie z działalności w legendarnej grupie Outlawz, którą współtworzył z Tupakiem Shakurem. Dołączył do zespołu w 1996 roku i wystąpił na takich utworach jak „Hail Mary”, „Me and My Girlfriend” czy „Against All Odds”, które trafiły na album „The Don Killuminati: The 7 Day Theory”.

Tragiczna śmierć rapera

Young Noble zmarł 4 lipca 2025 roku w Atlancie, w wieku 47 lat. Według wstępnych informacji podanych przez TMZ, przyczyną śmierci było samobójstwo. Ciało artysty zostało znalezione w jego domu, a śledczy wykluczają udział osób trzecich. Oficjalna przyczyna zgonu zostanie potwierdzona po autopsji.

Walka ze zdrowiem i powrót do formy

W 2021 roku Young Noble przeszedł poważny zawał serca, co na pewien czas wykluczyło go z życia zawodowego. Po rehabilitacji wrócił do zdrowia i ponownie zaczął pojawiać się publicznie, m.in. podczas wydarzeń muzycznych oraz aktywności sportowej z przyjaciółmi.

Poruszenie w środowisku hip-hopowym

Śmierć rapera wywołała ogromne poruszenie w środowisku muzycznym. Jego wieloletni przyjaciel i członek Outlawz, E.D.I. Mean, opublikował na Instagramie emocjonalny wpis:

„Mój brat i partner przez ponad 30 lat odebrał sobie życie… Sprawdzajcie stan psychiczny swoich ludzi. To naprawdę ważne.”

Dziedzictwo muzyczne Young Noble’a

Young Noble był autorem kilku albumów solowych, takich jak „Noble Justice”, „Son of God” czy „3rd Eye View”. Jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój nurtu gangsta rap i kontynuację idei głoszonych przez Tupaca Shakura. Był uznawany za jednego z najbardziej oddanych członków kolektywu Outlawz.